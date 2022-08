Intel aime les joueurs, Intel est content de faire plaisir aux joueurs, Intel fait tout son possible pour les joueurs… Vous connaissez plus que sûrement cette ritournelle du marketing, non ? Hé bien, une fois le plus, le géant bleu compte démontrer tout son dévouement auprès de ses chéris meilleurs clients avec les Gamers Day, un festival virtuel composé de stream, promotions en tout genre et autres concours, et ce jusqu’au 4 septembre. L’occasion parfaite de mettre en valeur son prochain bébé, l’Arc A770, dont la date de sortie demeure encore et toujours mystérieuse.

Ainsi, deux streamers du nom de Robeytech et Cobalt Streak se sont vu remettre une précieuse A770 Limited Edition, et les clefs du local secret des bleus afin d’aller grappiller tout ce qui pouvait être utile pour leur build : un 12 900K, un SSD 660p, de la Trident Z5 de chez G. SKILL… bref, du haut de gamme, quoi ! Si le résultat est plaisant à l’œil, il nous est difficile de le qualifier de mod du fait de customisation inexistante du boitier en dehors des câbles gainés violets....

… c’est pourquoi plusieurs aficionados de la personnalisation s’y sont attelés, et en vidéo :

Watercooling, RGB, inventivité, il y en a pour tous les goûts ! Quant au prix, à plus de détails sur les performances ou à la date de mise en rayon, Intel assure communiquer à ce sujet dans les semaines à venir (théoriquement, le lancement est prévu le mois prochain) : restez branchés sur le Comptoir, nous suivons la chose de près ! (Source : Wccftech)