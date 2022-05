C’est loin d’être une surprise, les cartes graphiques Intel Arc pour PC de bureau devraient arriver pour nous pendant le courant de l’été, un peu plus tôt en Chine et théoriquement déjà dans certains étaux en ce qui concerne les modèles mobiles. Si les pros ont d’ores et déjà droit à la première version en PCIe intégrant une puce Alchemist, le silence était total pour les particuliers… jusqu’à ce qu’un @momomo_us décidément bien informé aille farfouiller dans les pilotes, et plus précisément dans la dernière version bêta 30.0.101.1732.

SI nous y retrouvons sans surprise les familières A350M, A370M ainsi que les futures A550M et A750M déjà annoncé, voilà que les modèle non-M pointent le bout de leur nez : ainsi, nous aurions à faire à un batch de 5 modèles : la A310 et la A380 (qui doit très bien fonctionner sous Flight Simulator) pour ce qui est des Arc 3, la 580 un peu seule pour les Arc 5 ainsi que les A750 et A770 pour ce qui est des coûteuses Arc 7.

Si, niveau caractéristiques, par contre, il va encore falloir patienter jusqu’aux prochaines fuites, il est rassurant de voir ces cartes mentionnées dans des logiciels officiels, un bon augure pour le respect des dates annoncées. Notez également qu’un emplacement est prévu pour des cartes « Famille Arc » sans plus de détails, tout comme un mystérieux « Server GPU SG-18M » (Arctic Sound? Autre chose en arrivage prochain ?) pour le moment non identifié : sortez la bouliche de cristal ! (Source : HotHardware)