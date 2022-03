La DDR5 a fait ses débuts avec Alder Lake et sa plateforme LGA1700 accompagnée des chipsets 600, elle n'a toutefois pas été imposée comme unique option, les Core 12000 et la plateforme étant également compatibles DDR4. Un choix plutôt normal et absolument pas inédit, ce genre de transition se fait rarement en une seule génération, et dans le cas de la DDR5 ce fut d'autant plus important compte tenu de sa disponibilité initialement un peu difficile et surtout son prix encore élevé. Raptor Lake, la génération Core 13000 toujours sur socket LGA1700, devrait également conserver cette rétrocompatibilité, Intel étant apparemment bien conscient de l'importance de ce support, particulièrement pour les configurations d'entrée/milieu de gamme.

Néanmoins, il se dit maintenant aussi que le fondeur aurait demandé aux constructeurs de cartes mères d'éviter d'utiliser de la DDR4 avec les prochains chipsets de série 700 et ce dans l'objectif d'expédier la transition vers la DDR5 ! On imagine qu'il s'agirait également d'alléger le travail des partenaires, les cartes mères DDR4 et DDR5 ayant après tout un code UEFI relativement différent, ce qui représente forcément une couche de taf' en plus pour la validation du matériel.

Attention, rien ici ne nous dit qu'il serait donc impossible d'installer un Core 13000 sur une carte mère DDR4 de série 600. On se doute bien que ce sera une possibilité, sous réserve de mise à jour de l'UEFI. Ce qu'il faut surtout retenir de cette rumeur, c'est que les cartes mères de série 700 compatibles DDR4 pourraient être plutôt rares. Voire inexistantes ? Bon, certains fabricants un peu moins conformistes feront peut-être tout de même l'effort de proposer quelques solutions. En tout cas, il semble déjà assez clair qu'il faudra dire adieu à la DDR4 chez Intel après Raptor Lake.

Quant à AMD ayant un tout petit train de retard sur la DDR5, les prochains Ryzen 7000 pourraient ne pas proposer la compatibilité DDR4 du tout. On comprendrait donc aussi mieux pourquoi Intel voudrait accélérer la transition, histoire de bien être sur un même pied pour la bataille à venir. D'un point de vue commercial, cela aurait de toute façon plus de sens. On peut vouloir mettre à jour le CPU de son "ancienne" configuration LGA1700 en DDR4 et ce sera donc possible, mais s'il s'agit de (re)partir de zéro, passer au niveau supérieur et faire le choix un peu plus pérenne semblera cette fois-ci plus pertinent. Reste à voir où en seront les prix de la DDR5 d'ici quelques mois... (Source)