Il y a quelques semaines, on apprenait qu'Intel allait lancer une série de CPU Comet Lake LGA1200 de la série KA. On se demandait bien à quoi ça pouvait correspondre, forcément le catalogue Intel pourrait ne plus avoir assez de nos 26 lettres d'alphabet pour désigner toute sa gamme ! Quelques jours plus tard, on découvrait que c'était une série spéciale à l'effigie d'Avengers, justifiant le A. Le K pour sa part garde sa signification, à savoir des CPU à coefficients débloqués et pouvant s'overclocker.

Ils devaient être 4, et ils sont 4 : 10900KA, 10850KA, 10700KA et 10600KA. La boite a été dessinée pour faire "collector", par Tristan Eaton. Devant ça, on espérait qu'Intel mettrait le jeu Avengers en bundle, eh bien il n'en est rien comme le montre momomo_us. Comme le port Salut, c'est indiqué sur la boite, il n'y a rien de plus. Au final, on peut dire que même pour du collector, ça fait bien pingre, et il faut être un méga fan des films pour craquer pour la boîte. C'est donc un produit purement marketing, qui n'apporte rien de plus aux CPU identiques, sauf la box, mais sans jeu. Il y a fort à parier que sa durée de vie n'excèdera pas quelques semaines, le temps que la hype autour du jeu s'estompe. Et il faut espérer également que ledit jeu soit de qualité.