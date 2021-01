Certains avaient peut-être déjà commencé à sentir le vent tourner lors de la dernière grande annonce SSD d'Intel, vide de toute succession pour les SSD Optane grand public 100 % à base de 3DXPoint, à savoir les SSD M10, 800P, 900P et 905P - certes, des produits très performants, mais qui, par leurs capacités limitées et leur prix souvent très élevés, ne s'adressaient déjà pas à tout le monde. Nous savons maintenant pourquoi, puisque le fondeur a récemment confirmé qu'il ne fournira pas de nouveaux SSD Optane Memory de grande capacité pour le segment mainstream, mais se concentrera désormais plutôt sur les modules mixtes NAND + 3D XPoint, comme le dernier Optane Memory H20 dévoilé dans l'annonce mentionnée au début de ce paragraphe.

Une annonce glissée dans le cadre de 3 notifications d'arrêt de produit pour les séries Optane Memory 900 et 905P, Optane Memory 800P et Optane Memory M10 ! Il faut tout de même préciser que celles-ci ne sont plus toutes jeunes, respectivement lancées Q4 2017, Q3 2018, et Q1 2018. Mais après une carrière commerciale d'un peu plus de 3 ans, leur fin est arrivée très abruptement, puisque la clientèle - notifiée le 13 (M10), 14 (800P) et 15 (900/905P) janvier - avait seulement jusqu'au 11 (800P), 13 (M10) et 15 (900/905P) janvier pour passer ses dernières commandes, et plus aucune livraison n'aura lieu après le 26 février 2021 pour l'ensemble de ces références ! Plus exactement, voici toutes celles concernées :

Optane Memory 900P et 905P - AIC - 280 Go, 480 Go, 960 Go and 1.5 To

Optane Memory 900P et 905P - U.2 - 280 Go, 480 Go, 960 Go, 1.5 To

Optane Memory 905P - M.2 - 380 Go

Optane Memory M10 - M.2 - 16 Go, 32 Go, 64 Go

Optane Memory 800P - M.2 - 58 Go, 118 Go

Alors qu'Intel cherche à réduire son exposition au marché de la NAND, avec la vente de son business NAND à SK Hynix, on dirait que la stratégie du fondeur implique aussi une réorientation de son affaire Optane, dont il ne compte pas se séparer (du moins pour l'instant). Entre autres, Intel va certainement garder la magie exclusive de la 3D XPoint développée conjointement avec Micron pour le marché à forte marge des entreprises, où ce type de mémoire lui permet clairement de se différencier, mais est peu pertinent sur un marché grand public qui sait bien mieux se satisfaire des SSD bon marché et suffisamment performants.

Bien entendu, ces plans peuvent toujours changer et l'Optane pourrait très bien un jour retourner vers le mainstream. Notez qu'Intel ne fabrique pas de 3D XPoint en volume lui-même, mais achète la mémoire auprès de Micron comme ce fut décidé pour le divorce en 2019, son ex-partenaire qui ne commercialise aucun SSD ou module 3D XPoint dans le commerce. (Source)