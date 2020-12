Oula, c'est bien de la RAM qui nous arrive tout droit de chez PATRIOT, avec une toute nouvelle série qui devrait plaire aux gamer endurcis. Pour rappel, la société nous avait présenté de la DDR4 moulinant à 4400 MHz, une Viper 4 Blackout encore plus rapide, nickel pour les grosses configurations. En début d'année, nous avions aussi eu le droit à toute une palanquée de SSD NVME entrée de gamme, attention toutefois, les contrôleurs varient selon le modèle et il faut donc rester très prudent lors de l'achat. Revenons en à nos moutons, ici nous allons parler d'une nouvelle gamme de mémoire vive nommée RVB VIPER GAMING STEEL.

Alors que vaut cette nouvelle mouture de chez PATRIOT ? Eh bien, la marque nous livre des variantes disponibles à des fréquences de 3200 MHz et 3600 MHz. Pour la capacité, il sera possible de trouver cette DDR4 en 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go, le tout en deux barrettes, hormis pour le modèle 8 Go. Pour les timings, le modèle 3200 MHz se cantonnera du 18-22-22-42 alors que la version 3600 MHz se contentera de 20-26-26-46. La tension appliquée est de 1.35V peu importe la variante, ce qui reste relativement classique. Au niveau du look, nous avons le droit à des dissipateurs très stylés, avec des formes agressives et surtout un éclairage RGB présent sur le dessus du module. Oui, vous pourrez donc contrôler les loupiotes de votre RAM avec les logiciels les plus connus du marché, c'est à dire ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync ou bien ASROCK Polychrome Sync RGB. Bien entendu on retrouve tout le blabla sur l'optimisation pour Ryzen et l'optimisation de ces barrettes pour ce type de plateforme.

Cette RVB VIPER GAMING STEEL est déjà disponible à la vente chez la plupart des revendeurs du marché. En revanche, comme vous pouvez le constater, les spécifications ne sont pas folichonnes, avec des latences assez élevées par rapport à ce que l'on peut trouver sur d'autres modèles concurrents. Par exemple en modèle sobre, on pourra citer la Corsair Vengeance LPX ou bien en modèle plus illuminé, la Hyper X Fury RGB. Reste que si cette mémoire PATRIOT vous intéresse, sachez qu'elle est livrée avec une garantie à vie, ce qui est un bon point. Pour le reste, la fiche technique détaillée est disponible via le lien ci-dessous.