Dévoilée en mai dernier lors de l'Intel VisiON, Artic Sound-M est une série de GPU à destination du cloud, basée sur l'architecture Xe sauce DG2 vantant principalement ses encodeurs de média comme argument face à la concurrence. Déclinés en deux versions (haute performance monopuce et haute densité avec deux GPU), les bousins sont théoriquement capables de délivrer des fonctionnalités compétitives en matière de streaming de jeux ou de transcodage : similairement au SoC M2 d'Apple, Intel vise sur la conversion vidéo pour vendre ses bousins.

Pour rappel, Arctic Sound de près, c'est ça !

Or, Arctic Sound n'était jusqu'alors qu'un nom de code avant la sortie officiel et la disponibilité sur les étaux : c'est désormais terminé ! Dites bienvenue à la Intel Data Center GPU Flex Series, composée.. Exactement de ce que nous connaissions depuis 4 mois : la 170 étant la grosse, et la 140 la double. Le temps de maturer les pilotes ? De produire les cartes en quantité suffisante ? Difficile de le savoir avec précision. Cependant, la version Flex GPU 170 (haute performance), est enfin basée sur un die ACM-G11 équipé de 32 coeurs Xe : de quoi laisser enfin espérer une sortie prochaine des Arc 5 et 7 ?