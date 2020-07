La version desktop des APU Renoir est toujours attendue de pied ferme, mais on ne sait toujours pas quel jour elle débarquera. Ce qui n’empêche que des puces continuent à se balader sans pudeur sur les sites de benchmark habituel pour donner un aperçu prélancement avant que les vrais testeurs fassent le travail correctement. Des APU Ryzen 4000, on en attend plusieurs, bien plus qu’il n’y avait eu d’APU 2000 ou 3000, deux séries qui avaient plafonné au quadcore, alors que la prochaine devrait atteindre l’octocore ! Une première qui risque toutefois de faire un peu d’ombre aux Ryzen desktop existants, notamment le Ryzen 7 3700X, et dans une moindre mesure Ryzen 7 3800X/XT.

Justement, le Ryzen 7 PRO 4750G, dont il devrait aussi exister une version 4700G identique et non PRO, s’est aventuré sous GeekBench 5 et y a signé des scores monocœur/multicœur de 1239/8228, à opposer à ceux du 3700 X de 1242/8276, ou encore 1266/9151. Eh oui, c’est assez proche ! Normal, vu qu’il s’agit de deux octocore Zen 2 avec SMT et que l’on attribue généralement au 4750G des fréquences de 3,6/4,4 GHz, comme le 3700X. Cela dit, ce dernier dispose aussi d’un cache L3 de 32 Mo, quatre fois supérieur à celui de l’APU, c’est de ce côté-là que ce jouera la différence avec les applications qui savent en profiter. En sus, APU ont généralement aussi moins de lignes PCIe à disposition.

AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics

1 Processor, 8 Cores, 16 Threads

AMD Family 23 Model 96 Stepping 1https://t.co/VPFR2VAsl2https://t.co/CXTaefNfdx — APISAK (@TUM_APISAK) July 16, 2020

Cela reste tout de même assez prometteur, il faut se souvenir que le TDP de cet APU devrait être de 65 W, contre 105 W pour le 3700X. Contrairement aux CPU Ryzen 3000 MCM et leur puce I/O en 12/14 nm, les premiers APU mobile Ryzen 4000 ont une conception monolithique et sont entièrement gravés en 7 nm, cela devrait logiquement être le cas aussi pour les versions desktop (dont on a déjà vu le die supputé à poil), d’où la possibilité des TDP réduits en dépit de l’ajout d’une puce graphique (également en 7 nm).

Il semble évident que les APU 4000 avec leur puce Vega intégrée promettent de gêner un peu leurs congénères sans iGPU, mais ils arriveront de toute façon bien après la guerre et relativement peu de temps avant les Ryzen 4000 Zen 3. De plus, il paraîtrait aussi logique que les APU se vendent un peu plus cher à caractéristiques équivalentes par rapport à la série 3000. Le MSRP du 3700 X est de 329 €, il se trouve aujourd’hui parfois sous la barre des 300 €, gageons que les 4700/4750G (PRO) se positionneront un peu au-dessus.