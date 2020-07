Le constructeur Silicon Power annonce une nouvelle gamme de SSD nommée UD70 compatible PCI-E Gen 3.0. Pour rappel, SP est une société taïwanaise proposant essentiellement des périphériques de stockage depuis plus d'une décennie. La marque avait déjà présenté son P34A60, un SSD NVME format M.2, avec des prestations honorables sur le papier. Cette fois-ci, c'est un modèle un poil plus différent qui rejoint le catalogue, qui affiche des débits significativement plus intéressants.

C'est donc un produit utilisant de la NAND 3D QLC qui nous est présenté, le tout au format M.2 2280. Les débits théoriques annoncés sont de 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Ce UD70 sera disponible en plusieurs capacités, de 500 Go à 1 To et en terminant à 2 To. Le produit est équipé d'un cache pseudo-SLC permettant d'accélérer les débits - c'est monnaie courante sur une base QLC. Une garantie de 5 ans est assurée par le constructeur sur ce modèle, ce qui prouve quand même que la marque a confiance en son produit. Il est peu probable qu'un contrôleur identique à celui présent sur le P3460 soit utilisé (Phison E12), nous serons probablement face à un SM2262EN ou quelque chose de similaire pour dépasser les 3200 Mo/s.

Nous n'avons pas d'informations sur le tarif ou la date de lancement de ce nouveau SSD. En comparant les spécifications, ce SSD se place face à des références bien installées comme Samsung 970 EVO qui exploite quant à lui de la mémoire TLC ou bien au Kingston KC2000 qui offre des débits assez similaires. L'utilisation de mémoire QLC devrait permettre à ce UD70 d'être proposé à un prix plus agressif et donc plus compétitif. Le cache embarqué sur ce produit permet d'obtenir de meilleurs débits et le SSD arrive donc même à dépasser certaines références QLC comme le Crucial P1. Pourtant, on ne connait que trop bien les problèmes de chutes drastiques des débits rencontrés sur les SSD QLC lorsque le cache est plein. Ce SSD Silicon Power est donc à privilégier pour du stockage ou pour des utilisations moyennement gourmandes.