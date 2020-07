Microsoft continue sa lancée sur la refonte visuelle et fonctionnelle de son OS fenêtré , un chantier entamé depuis maintenant quelques mois sur plusieurs builds, et une partie de ces améliorations - comme le changement des icônes - a pu être appliquée durant le passage à Windows 10 2004. Afin de continuer dans cette lignée, la build 20170 s'occupe des quelques icônes restant, comme celui des paramètres, afin d'uniformiser l'aspect visuel. Dans un tout autre registre, les paramètres transitent petit à petit vers la nouvelle application, et certains éléments du menu "son" sont transférés : le choix du périphérique par défaut et le mixeur de volume par application.

Du côté fonctionnel, la recherche par la barre des tâches est toujours en chantier, avec une amélioration ergonomique, puisque la recherche est maintenant sur deux colonnes afin de séparer les recherches rapides. L'amélioration est du côté serveur, donc vous pouvez la voir dès à présent pour ceux qui disposent de Windows 10 1809 et plus. Quelques petits bugs ont été corrigés, comme les soucis de sons lorsqu'un périphérique Bluetooth était branché/débranché ou des soucis de touches de contrôles sur le Bureau à distance.

Par contre, des bugs gênants sont toujours présents suite à cette build, et certains ont comme un goût de déjà vu : problème d'EAC sur les jeux qui ne se lancent plus, encore un BSOD et la fréquence du CPU qui ne s'affiche pas parfois, des soucis qui peuvent être assez gênants selon les cas. En espérant que Microsoft puisse corriger tout cela rapidement.