Cette semaine, le kit de réalité virtuelle Valve Index quitte les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), c'est une nouvelle bien triste pour... bon en fait on s'en fout un peu, désolé. C'est donc Sea of Thieves qui reprends la première place de ce classement, le reste étant plus ou moins la même chose que la semaine précédente. On notera toutefois l'arrivée de Horizon Zero Dawn, ancienne exclusivité PS4 qui débarquera sur PC le 7 août prochain.

En ce qui concerne les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), cette semaine encore, pas vraiment de surprise. Enfin un peu quand même, car même si les Sims et TLOU2 restent intouchables respectivement sur PC et sur PS4, on notera toutefois l'arrivée sur console d'Assetto Corsa Competizione. Ou plutôt le retour, enfin mi-retour, mi-sortie, et re mi-ours derrière, puisque le jeu est sorti officiellement le 20 juin sur consoles mais que ça fait un bail qu'il est dispo sur PC...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 26 Semaine 25 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard The Last Of Us Part II Assetto Corsa Competizione Red Dead Redemption 2 The Last Of Us Part II Forza Horizon 4 2 Red Dead Redemption 2 The Last Of Us Part II – Édition collector DOOM Eternal Les Sims 4 - Édition Standard The Last Of Us Part II – Édition collector Call Of Duty: Modern Warfare 3 Les Sims 4 : Écologie Assetto Corsa Competizione Call Of Duty: Modern Warfare Desperados III The Last Of Us Part II – Édition spéciale DOOM Eternal