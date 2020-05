Intel a tenu une sorte de salon très privé où il y a fait la démonstration de sa Xe DG1 lors du dernier CES en janvier. C'est une petite carte graphique qui n'est pas destinée aux gros gamers, et qui malgré tout faisait tourner Warframe en 1080p sur une téloch. Comme on le sait, elle fait partie du segment Xe Low Power, et devrait être identique aux iGPU des Tiger Lake que nous devrions voir avant fin 2089, c'est rassurant !

Cette même carte a désormais une entrée chez Sandra, l'ex-copine des marques il y a plusieurs années en arrière, avant que l'exotique Aida64 ne s'attire les faveurs des mêmes prétendants. Que nous apprend Sandra ? Cette Xe DG1, que l'on a déjà vue visuellement comme étant une petite brique de plus de 15cm de long, double slot, munie d'un moulin axial et sans connecteur d'alimentation supplémentaire, dispose de 96EU, soit 768 coeurs d'exécution, possède 1Mo de cache L2, cadencés à 1.5 GHz. Côté VRAM, ce sont 3 gigots qui lui sont alloués. Au final elle débiterait 2.3 TFLOPS, reste à voir ce qu'elle peut offrir sur le marché entrée de gamme où Nvidia est bien présent et où AMD n'a pas encore déployé toute sa gamme RDNA.