Some details about the Core i9-10980HK:

- PL2 base: 107 W

- PL2 max: 135 W (plus 10 W compared to the Core i9-9980HK)

- Tau for PL2 is 56 seconds

- Thermal Velocity Boost +200 MHz if cpu temp 65 °C or below

- Thermal Velocity Boost +100 MHz if cpu temp 65 to 85 °C

— Andreas Schilling (@aschilling) April 2, 2020