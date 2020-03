Les premiers PC portables équipés des puces AMD Renoir ne vont plus tarder à arriver sur le marché, cherchant à attaquer de front Intel et d'enfoncer le clou sur les difficultés de production de celui-ci vis-à-vis des CPU en 10nm. La famille est constituée de nombreuses références qui donnent envie sur le papier, mais il faudra voir si les références de PC portables seront disponibles rapidement, notamment en Europe. Néanmoins, la promesse d'ordinateurs mobiles équipés d'un octocore tournant à 4,2 GHz en boost pour seulement 45 W de TDP fait envie. Mais étrangement, la fuite du jour ne montre pas de modèle avec le Ryzen 7 4800H, mais un autre modèle qui n'a toujours pas été présenté officiellement, le 4800HS.

En effet, les sites Newegg et Amazon Chine ont commencé le référencement de quelques modèles de chez ASUS équipé de CPU Renoir haut de gamme, tous proposés avec le fameux 4800HS. Les configurations restent standards, avec du 1650ti/1660ti et 16 Go de RAM et des SSD NVMe, donnant des modèles prévus dans les 1500 $ sur le marché chinois. En plus d'un tarif potentiel, Newegg annonce même une date de disponibilité au 16 mars, ce qui nous permet d'espérer une disponibilité très proche. Cependant, ces fuites ne concernent pas le marché européen, où les différences avec les autres continents tant sur les disponibilités que le prix peuvent être notables. Mais si ces informations se trouvent être vraies, alors la patience pour voir ce que donne réellement Zen 2 en version mobile devrait être bientôt comblée. (source : Toms Hardware US)