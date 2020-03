Ça commence à sentir la fin pour de bon pour la 8e génération Intel, précisément pour les processeurs de la famille Whiskey Lake — une gamme introduite en août 2018 avec Amber Lake. En effet, le fondeur vient de publier une notification de changement de produit pour informer sa clientèle qu’une partie du catalogue NUC entame désormais sa transition en EOL (End of Life), l’idée étant, comme pour toute notification de la sorte, de permettre aux partenaires de s’y préparer et passer leurs dernières commandes les cas échéants.

En tout, ce sont 9 références NUC qui sont concernées, pour l'instant essentiellement celles équipées d’un Core i7 ou i5 — on en avait d’ailleurs testé deux. Autrement dit, Intel a choisi la route d’un abandon progressif et se garde encore les NUC à base de Whiskey Lake i3 sous le coude pour un moment, mais ce n’est qu’un sursis, leur heure viendra tôt ou tard. En tout cas, les partenaires ont jusqu’au 30 avril pour effectuer une commande de NUC Whiskey Lake i7/i5 et la dernière livraison quittera les entrepôts d’Intel le 2 juillet, sans possibilité de retour pour les produits, toute commande passée étant définitive, non annulable et non remboursable après le 30 avril.

Ce n’est pas tellement surprenant qu’Intel pousse ainsi déjà son catalogue Whiskey Lake en 14 nm++ vers la retraite, même si ces CPU sont encore beaucoup utilisés par les assembleurs, puisqu’il faut évidemment faire de la place sur des lignes de production déjà bien chargées pour les dernières générations Coffee Lake et Comet Lake. De plus, avec les CPU Comet Lake-U (14 nm) et Ice lake-U (10 nm) lancés entre temps, cette portion spécifique du catalogue est maintenant bien assez bordélique (pour changer) et une élimination du superflu est donc plus que bienvenue.