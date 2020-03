C’était la semaine dernière que cette Radeon inconnue au bataillon d’AMD avait fait sa première apparition en Chine, et puis voilà qu’AMD a mis à jour ses pages en mandarin pour y ajouter la référence en question, une manière comme un autre pour officialiser en silence et sans fanfare un énième GPU Polaris, et certainement le dernier. Sacré longévité en tout cas pour cette famille de Radeon précurseur de Vega et Navi, introduite en 2016 comme mise à jour en 14 nm pour rafraîchir un peu la lignée de GPU AMD, une version du GCN qui fut ainsi l’épine dorsale de son catalogue de GPU mainstream pendant plus de trois ans.

Étant donné que ce n’est pas la première fois que l’immense marché chinois est exploité pour déstocker du vieux hardware avec un catalogue super transparent de dénominations parfois peu cohérentes - on repensera aux nombreuses déclinaisons de GTX 1050 et GTX 1060, ainsi que la RX 570 maquillée en RX 580 2048 SP -, rien de plus normal que d’y servir aussi le fond de tiroir de Polaris. Bien sûr, l’intérêt de la carte est virtuellement nul maintenant que Navi s’est diversifié, on pense notamment à la RX 5500 XT qui lui est supérieure en moyenne d’au moins 8 % (notre super test). Certes, cette dernière est dépendante d’un procédé 7 nm de TSMC très en demande, la RX 590 GME pourrait donc servir à compenser un peu ce manque pour le marché chinois.

Radeon RX 590 GME RX 590 RX 580 RX 580 2048SP Unités de calcul 2304 2304 2304 2048 CUs 36 36 36 32 TMUs 144 144 144 128 ROPs 32 32 32 32 Fréquence base / boost 1257/1380 MHz 1469/1545 MHz 1257/1340 MHz 1168/1244 MHz FP32 6,4 TFLOPS 7,1 TFLOPS 6,2 TFLOPS 5,3 TFLOPS Mémoire et bus 8 Gbps 8 Go GDDR5 256-bit 8 Gbps 8 Go GDDR5 256-bit 8 Gbps 8 Go GDDR5 256-bit 8 Gbps 4/8 Go GDDR5 256-bit Architecture, procédé et GPU GCN 4.0 Polaris 20 ? GloFo 14 nm ? GCN 4.0 Polaris 30 GloFo/Samsung 12 nm GCN 4.0 Polaris 20 GloFo 14 nm GCN 4.0 Polaris 20 GloFo 14 nm Lancement 09/03/2020 15/11/2018 18/04/2017 ?/10/2018 À revisiter RX 480, RX 580 et RX 590 au coude à coude dans notre test de novembre 2018.

La RX 590 GME a le silicium entre deux chaises, AMD n’a pas confirmé la puce qui l’anime, mais on voit bien qu’elle partage plus avec le GPU Polaris 20 de la RX 580 que le refresh Polaris 30 en 12 nm de la RX 590. D’ailleurs, certaines sources officieuses auraient confirmé qu’il s’agit bien de Polaris 20, et ce ne sont pas les caractéristiques affichées ici qui contrediront l’affirmation. Sur le papier, la RX 590 GME est donc 3 % plus rapide que la RX 580 de base, soit rien qu’une RX 580 overclockée ne puisse déjà offrir.

Dans tous les cas, on peut en déduire sans prendre de risque que la RX 590 GME soit réellement fabriquée à partir des fruits du grattage en profondeur du fond des stocks de Polaris qui traînaient encore chez AMD en Chine. Si ça ce vend, tant mieux, sinon tant pis, et puis la carte ne doit certainement pas coûter particulièrement cher à produire, d’autant plus qu’elle exploite aussi de la GDDR5 en fin de vie. Bien sûr, ce n’est pas un mal de vouloir se débarrasser des vieilleries en trop le temps d’une offre au rapport performance/prix assez sympathique, mais AMD aurait certainement pu mieux faire avec le choix du nom. Plutôt RX 590 Lite ou RX 580+ ?