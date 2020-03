Gros contrat pour AMD ! En effet, ce dernier s'est engagé à livrer à l'horizon 2023 un supercalculateur nommé El Capitan. C'est le Département de l'énergie, au laboratoire Lawrence Livermore National Laboratory, qui a fait le chécos. Ça ne parle pas trop thunes, par contre l'engin fourni devrait être un gros méchant, avec 2 exaFLOPS en double précision. En gros, un EPYC Genoa, donc un CPU animé par Zen 3, sera branché via un ou plusieurs ponts Infinity, à 4 Radeon Instinct de prochaine génération. Du coup, comme tout est de "prochaine" génération, on comprend mieux le délai à 2023. Il devrait servir dans la sécurité nationale des USA, la santé, et les soucis des failles nucléaires et leurs impacts sur l'environnement. Mais ce qui est drôle, quand on connait le climatoscepticisme de Trump, c'est que ça servira également à faire des simulations, des modèles, de l'IA pour les changements de climat, ou encore le cancer.

AMD a déclaré que ce supercalculateur sera plus puissant que les 200 plus puissants actuellement associés. Autre donnée rigolote, si chaque personne sur Terre, donc 7.7 milliards, faisait un calcul par seconde, ça prendrait 8 ans pour faire ce que El Capitan peut faire en une seconde. C'était la minute du concours du plus gros zizi 2023, AMD marque un gros point grâce à ses technologies, un peu moins d'Intel ne fait pas de mal !