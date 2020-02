Selon les promesses de la Raymonde, Windows 10X sera un nouveau système d’exploitation à destination des appareils portables, articulé autour de l’utilisation de deux écrans en simultané. Et pour que tout un OS soit conçu autour de cette seule fonctionnalité, c’est qu’il doit y avoir un hic quelque part. En effet, quelque chose cloche : avec deux écrans tactiles et un encombrement réduit par un design pliable, le jeu semble bien se faire la malle.

Mais ce serait oublier qu’au côté des triples A, le jeu plus relax, notamment sur smartphone, s’est taillé une belle place dans le paysage de cette industrie, sans même évoquer le cloud gaming. Pour bénéficier de ces types d’utilisation sans trop avoir à se creuser la tête pour une utilisation style Nintendo DS, quoi de mieux que d’utiliser la partie inférieure comme une manette ?

À première vue, rien de bien ludique...

Hé bien, selon Microsoft, un nouveau périphérique pourrait venir ajouter davantage de possibilités, qui se couplerait à une tablette Windows 10X. L’information provient d’un brevet concernant un gamepad qui viendrait se coller au bout de la partie horizontale de la tablette. L’idée serait de jongler entre un mode clavier traditionnel, mais aussi un pad tactile, un contrôleur de jeu, voire de plus amples utilisations restant à inventer ; le tout en émettant la possibilité de « ranger » ce périphérique entre les deux écrans lors des transports.

Pas sûr qu’un écran de plus soit vraiment une solution notable et suffisamment peu onéreuse pour se démocratiser, mais après tout, au vu du succès des appareils Apple d’une politique tarifaire premium, rien n’est impossible. Mais de là à annoncer la fin du PC fixe de jeu, nous restons plus que dubitatifs. Attendons donc l’officialisation des caractéristiques ainsi que les premiers tests de la Surface Neo pour se prononcer avec certitude ! (Source : Windows Latest)