Si vous êtes un amateur des machines compactes, que Windows ne vous plaît pas, qu’Apple ne répond pas à votre besoin de liberté et que Linux est trop complexe pour être attractif, Microsoft a peut-être une solution pour vous. Nommée Windows 10X, il s’agira d’un « nouveau » système d’exploitation allégé, basé toujours sur les mêmes fondations que la version 10 — en témoigne la compatibilité win32, en sus des classiques applications MSIX et UWP — dont la courbe d’apprentissage serait « quasi nulle » pour les utilisateurs courants de Windows 10. L’idée de base est simple : au lieu d’avoir un écran et un clavier, il suffit de remplacer le dernier cité par un second écran, et paf, ça fait des chocapics ! vous obtenez un bousin toujours plus fin, et une surface plus grande pour une utilisation en mode portrait. Notez enfin qu’il ne s’agit point de la première officialisation du terme, car la Raymonde l’avait déjà prononcé en octobre, accompagné de prototypes. À quoi devons-nous donc nous attendre ?

Comme d’habitude, mieux vaut ne pas prendre ces images pour argent comptant, la Surface Neo n’ayant aucune caractéristique officielle actuellement



Si les espoirs sont hauts, mieux vaut modérer ses expectations, plus spécifiquement concernant la compatibilité : les applications vivront dans des conteneurs à la manière du sous-système Linux pour Windows. Cela devrait — en théorie... – permettre un meilleur cloisonnement et donc une portabilité améliorée, en plus de répondre à de meilleurs impératifs de sécurité. De plus, la fonctionnalité sera automatiquement désactivée si elle n’est pas utilisée, permettant d’économiser la batterie. Selon Microsoft, la plupart des logiciels seront compatibles sans modifications de la part des programmeurs, et les utilisateurs ne devraient jamais voir de bug, ce qui reste à prouver ! Pour les (rares) cas d’incompatibilité, le SDK Windows est optimisé pour requérir un minimum de modifications, mais cela ne concerne pas l’utilisation des deux écrans, qui devra être réfléchie et ergonomique pour que le concept prenne son envol.

Ah, Windows 10 "X"...

Continuons dans les promesses douteuses avec l’annonce de mises à jour rapides (moins de 90 secondes : mais oui, mais oui...), résultat d’un savant travail de cloisonnement entre la partie système et celle des pilotes et applications. En parlant de pilotes, il sera cette fois-ci obligatoire de passer par le Windows Update pour les mettre à jour, ce qui signifie moins de farfouille et de bogues (vérification par la firme oblige), à condition que les OEMs jouent le jeu et fournissent un suivi logiciel sur la durée.

Pour bien troller, nous pourrions (aimablement) remarquer qu’avoir deux écrans est loin d’être un fait rare chez les joueurs et streamers... Mais c’est oublier que cette version est surtout axée sur la mobilité et l’ergonomie pour des appareils portatifs et tactile, et non des grosses stations de travail où le bureau traditionnel n’est pas près de mourir. Le premier appareil équipé devrait être la Surface Neo, une tablette pliable à deux écrans faits maison, mais Microsoft semble avoir confiance dans ses partenaires puisqu’ASUS, HP, Dell et Lenovo devraient, eux aussi proposer leur vision de la chose par la suite. Niveau disponibilité, il faudra attendre l’automne 2020, avec du Intel sous le capot... Prions au moins pour de l’Ice Lake, alors ! Deux écrans correctement gérés, un gadget ou réelle avancée dans le secteur ? (Sources : Technspot, Windows Latest, Windows Latest, Blog Microsoft)