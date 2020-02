Au revoir, adieu, repose tranquillement en Pepperroni... C’est avec une tristesse immense que le comptoir fait le deuil du Freezer 7 Pro d'Arctic Cooling, un modèle de référence en matière de ventirad d’entrée de gamme, qui a fait son temps, et même plus. En effet, nous le testions déjà en... 2008, sur socket LGA 775 à l’époque !

Le remplaçant se nomme Freezer 7 X, et propose peu de changements visuels : un peu plus de carénage, une hauteur qui passe de 127 mm à 132 mm pour un poids contenu de 425 g. Alors que les trois caloducs du précédent se sont mus en deux, ces derniers passent en direct touch, ce qui permet — ajouté aux diverses autres optimisations de la firme — d’afficher une « augmentation des performances de 10 % », que l’on peut interpréter un peu à sa sauce. La conclusion la plus logique serait que le nouveau ventirad peut maintenir à la même température que l’ancien un CPU dégageant 10 % de Watts supplémentaires, mais cela reste pure spéculation.

Côté ventilation, vous pourrez comptez sur un moulin de 92 mm, connecté via une prise à 4 broches. Pour ce qui est de la compatibilité, les derniers sockets rouges et bleus grand public sont supportés (oubliez par contre le HEDT, il est hors de question de caser une Threadripper là-dessous !).

Avec un tarif officiel de 16,99 € TTC sur Mama Zone - 23 € en ce moment, surfant sur l’effet « nouveauté » —, c’est encore moins que les 19 € du modèle auquel il succède. Un futur best-seller ? Si cela vous semble trop peu cher, sachez en outre qu’un modèle équipé de double roulement à billes, nommé Freezer 7 X CO, devrait voir le jour sous peu. Avis aux gamers économes !