La gamme MX de Logitech s'agrandit. Celle-ci ne se destine pas aux joueurs en particulier (même si absolument rien ne vous empêchera de vous en servir), mais plutôt aux créateurs et autres travailleurs étant à la recherche d'un matériel supposément durable, très fonctionnel et personnalisable à l'usage. Commençons par les claviers et profitons-en pour nous rappeler que c'est en 2019 que le premier clavier MX avait fait son apparition (avec la MX Master 3 et le MX Palm).

Eh bien, cette année, Logitech dévoile le premier clavier mécanique MX ! Enfin, en pratique ils sont deux, le Mechanical MX et sa version Mini plus condensée et sans le pave numérique - ce qui implique donc pour ce dernier, dimensions réduites, un poids moindre et moins de touches (sans blague), mais les différences s'arrêtent là. Les deux claviers exploitent la même base commune d'un clavier au design bien grisâtre et pas franchement joyeux, mais suffisamment moderne et soigné. Bref, du matériel pro conçu avant tout pour passer inaperçu et qui n'est donc pas très aguichant. On retrouve comme pour la plupart des claviers modernes le mix corps en plastique et plaque supérieure en aluminium, tandis que les capuchons sont (malheureusement) en ABS. Les interrupteurs ne sont ni maison ni Cherry (pour une fois), mais de chez Khail et Logitech laissera le choix entre trois couleurs différentes selon l'expérience recherchée. Le Mechanical MX est sans fil, soit en 2,4 GHz soit en Bluetooth LE. Attention, le clavier se recharge via USB-C, mais vous ne pourrez pas vous en servir pour utiliser le clavier en mode filaire. Dommage...

Les premiers tests apparus sur la toile mettent en évidence un clavier procurant une bonne expérience de frappe et un très bon niveau de personnalisation, ainsi qu'une bonne intégration avec les écosystèmes de Logitech, comme Logi Flow (permettant d'exploiter jusqu'à 3 appareils avec les mêmes périphériques). En revanche, le clavier étant plutôt fin, il faudra veiller à l'associer avec un repose-poignet low profile pour être confortable. L'absence d'un mode filaire est naturellement un gros point noir à prendre en compte, de même que certains regretteront peut-être l'impossibilité de personnaliser la totalité des touches du clavier. Avec ceci, il faut aussi prendre des prix franchement élevés, qui ne manqueront pas à encourager d'aller au moins jeter un coup d'œil ailleurs.

Logitech MX Mechanical Mechanical Mini Dimensions 433,9 x 131,7 x 7,8 mm 312,6 x 131,7 x 7,8 Poids 828 g 612 g Logiciel Logi Options+ Support Logi Flow Construction Capuchons ABS ABS + métal conception low profile avec rehausse Interrupteurs Khail Choc V2 Blue, Red ou Brown Nombre de touches 110 84 Éclairage Blanc et 6 effets Connectivité USB-C uniquement pour la recharge Logi Bolt ou Bluetooth LE (3 appareils) Batterie 15 jours avec éclairage, 10 mois sans Prix 179,99 € 159,99 € Garantie 2 ans Page Produit MX Mechanical

En cette occasion, Logitech a aussi rafraichi le pilier de sa gamme MX, sa souris MX Master et plus exactement la Master 3 (lancée en 2019). La relève se nomme Master 3S, elle était déjà attendue depuis plusieurs mois et comme son nom le suggère, ce n'est pas une succession fracassante. En effet, la MX Master 3S est visuellement pratiquement impossible à distinguer de sa prédécesseure, si ce n'est lorsqu'elle porte sa nouvelle robe couleur graphite. Dimensions, poids, nombre de boutons, connectivité, autonomie, fonctionnalités sont majoritairement inchangés. L'un des points forts de la souris reste ses molettes, particulièrement celle pour le pouce, ainsi que le niveau de personnalisation du périphérique via Logitech Options+. Le support Logi Flow est évidemment aussi de la partie.

Il s'avère toutefois que Logitech en a profiter pour modifier les interrupteurs pour une variante plus silencieuse, mais aussi moins tactile. Certains apprécieront, d'autres moins. Comme vous l'aurez remarqué, le capteur est toujours le même, sauf qu'il a été boosté à 8000 ppp. Enfin, il est important de noter que si la MX Master 3S (comme toutes les MX Master précédentes) peut toujours être utilisée pendant qu'elle se recharge, la souris n'a toujours pas de mode filaire et doit donc constamment être utilisée en mode sans-fil. Cette petite mise à jour s'accompagne aussi d'une petite hausse du prix conseillé puisque l'on passe de 110 à 130€. À titre indicatif, le prix n'avait pas grimpé entre la Master 2 et le Master 3. Malgré tout, ce tarif - certes élevés - reste réaliste face à ses concurrentes principales, dont la Microsoft Precision et la Razer Pro Click.