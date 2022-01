Alors que les écrans gaming les plus rapides du marché plafonnent aujourd'hui à 360 Hz natifs chez les grandes marques (sauf chez Acer qui a poussé jusqu'à 390 Hz via overclocking avec son Nitro XV252QF), voilà que le constructeur chinois BOE vient nous parler d'atteindre et de dépasser pour la première fois les 500 Hz !

Comment ? Exit le silicium amorphe (a-Si) qu'utilisent la majorité des écrans à cristaux liquides modernes, BOE affirme avoir réalisé une percée importante dans élaboration et l'usage de nouveaux matériaux de semiconducteurs pour les TFT des moniteurs. Une recherche d'une alternative que l'on peut mettre en parallèle à celle réalisée avec les écrans IGZO à base d'oxyde d'indium-gallium-zinc, que Sharp a commencé à fabriquer il y a 10 ans. Un TFT IGZO serait de 20 à 50 fois plus rapide qu'un TFT a-Si.

De son côté, BOE explique avoir conçu une nouvelle forme de TFT en oxyde métallique, avec une méthode d'assemblage qui semble s'appuyer sur le cuivre (la traduction du chinois complique un peu l'interprétation). L'idée d'un transistor en couches minces avec des électrodes en cuivre pour une commutation plus rapide n'est pas nouvelle du tout, mais BOE a cette fois-ci bien l'intention d'arriver à une production en volume en surmontant les obstacles précédents avec l'aide d'une nouvelle structure en pile unique. Et c'est cette nouvelle technologie qui permettrait d'augmenter massivement la fréquence d'affichage, mais aussi d'améliorer la consommation électrique. Théoriquement, la plage de fréquence pourrait aller de 10 à au-delà des 500 Hz !

Pour illustrer ses paroles, le constructeur a montré ce qui serait un prototype d'écran FHD moulinant à au moins 500 Hz, avec une profondeur 8-bit, un temps de réponse de 1 ms et du eDP (embedded DisplayPort) 8 canaux. Selon BOE, la nouvelle technologie d'oxyde métallique pourra par ailleurs tout autant être utilisée du petit smartphone à l'écran massif de 110 pouces, le constructeur a donc aussi mis en avant un nouveau téléviseur de 110 pouces, embarquant un prototype de dalle 8K et 120 Hz exploitant a priori le nouveau type de TFT. Pour l'anecdote, BOE avait montré un écran 480 Hz à la ChinaJoy 2021, mais on ne sait pas ce sur quelle technologie l'écran reposait. En tout cas, AMD et FreeSync sont prêts !

Hélas, rien de concret n'a été dit quant à l'annonce de produits commerciaux de 500 Hz et plus, et de dates de disponibilité, ce qui veut dire qu'on pourrait attendre encore bien longtemps. En sus, c'est évidemment encore le mystère total également quant au cout de cette nouvelle avancée.

De toute évidence, il n'y a pas le feu non plus, ce n'est pas comme si on avait déjà le hardware pour exploiter confortablement un taux de rafraichissement aussi élevé. Certes, ne mélangeons pas Hz et FPS, mais les deux sont étroitement lié, notamment en jeu. Ce ne sera pas qu'une question de CPU ou de carte graphique, puisque la question se posera aussi de savoir si l'oeil humain, entrainé ou non, sera réellement capable de percevoir une différence quelconque... Ce qui est déjà certain, c'est que les Hz ne font pas le joueur (mais le marketing se chargera toujours de nous faire croire autrement) ! (Source)