Après les annonces au bon parfum de Zen 4 d’AMD, voilà que le vent tourne, et c’est désormais à NVIDIA de dévoiler ses nouveautés, enfin s’il en est. De quoi voir un Lovelace en arrivage prochain ? C’est ce que nous allons voir, en dépit de l’horaire pas vraiment européen de la conférence. Cependant, par la faveur d’un décalage horaire favorable à votre serviteur basé sur le long des Rocheuses, il nous est possible de suivre l’événement, en live qui plus est ! Sortez le café, turbochagez le p’tit dèj, c’est partiiiii !

Récapitulatif du keynote :