Philips aussi va s'engouffrer dans l'OLED et marche sur les traces de LG qui avait présenté ses premiers écrans OLED pour les pros l'année dernière - certes, assez longtemps après ASUS, qui avait été parmi les tout premiers. On vous prévient d'emblée que le 27E1N8900 n'a absolument rien à offrir aux joueurs qui se respectent, ses caractéristiques le destinent essentiellement aux professionnels et au travail des couleurs. À cet égard, l'écran de Philips proposera du vrai 10-bit (c'est-à-dire pas du faux associant 8-bit et FRC), une belle définition 4K UHD, une très bonne couverture des espaces de couleurs sRGB, Adobe RGB, NTSC et DCI-P3, et même un Delta E

Par ailleurs, l'écran est aussi certifié DisplayHD TrueBlack 400 - qui n'a pas grand-chose à voir avec le niveau de certification DisplayHDR 400 standard des écrans LCD classiques, attention. Sinon, pas de FreeSync à l'horizon et c'est bien normal. De toute façon, le taux de rafraichissement n'est que de 60 Hz. Bref, comme dit au début, il n'y aura vraiment pas grand-chose à en tirer pour un joueur, quand bien même l'image devrait y être plutôt sympathique, sans oublier le temps de réponse donné pour 0,1 ms. Vous retrouverez le reste des qualités du moniteur dans le tableau ci-dessous.

Il n'est pas encore su si cet exemplaire est prévu pour se pointer un jour en Europe. En attendant, sa carrière va débuter en Asie et en Amérique du Nord, où le tarif avoisine les 1070 $. Une étiquette qui nous semble pour le moins plutôt raisonnable si l'on se souvient que LG avait introduit son LG 27EP950 pour 3000 $ l'année dernière... On dira que c'est un bon signe pour l'adoption de l'OLED, enfin !