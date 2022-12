Quand et combien pour les écrans OLED 240 Hz de LG ?

On sait tout à présent sur les premiers écrans OLED 240 Hz de LG. L'UltraGear 45GR95QE-B avait montré le bout de sa dalle en août dernier et le 27GR95QE-B avait été dévoilé il y a quelques semaines seulement. L'un est définitivement plus grand que l'autre, mais ils ont la grande particularité commune d'être parmi les premiers écrans OLED 240 Hz dans leur classe respective.

Ceux qui attendaient ce moment pour pouvoir s'essayer à l'OLED vont pouvoir se lancer dès l'année prochaine, la période de lancement ayant été affinée : ce sera février 2023 pour l'un comme pour l'autre ! Par la même occasion, les prix aussi ont été confirmés, du détail ô combien important. Sans surprise, ces écrans ne seront pas des plus abordables au départ. Il faudra compter avec 1099 € pour le 27GR95QE-B et 1799 € pour le 45GR95QE ! Idéalement, les tarifs s'adouciront au fil des mois au fur et à mesure que l'effet de nouveauté s'estompe et que d'autres constructeurs investissent à leur tour le segment du moniteur OLED. Espérons. Rappelons que le 27GR95QE-B devrait avoir un clone technique, le ROG Swift OLED PG27AQDM.



Profitons-en pour revenir brièvement sur les caractéristiques, notamment les données qui étaient absentes lors des brèves précédentes. Par exemple, on sait maintenant que la luminosité sera de seulement 200 cd/m², ce qui n'est pas bien phénoménal, mais devrait déjà faire l'affaire. Aucun des deux écrans n'aura de certification DisplayHDR de VESA, normal, vu la luminosité insuffisante même pour atteindre le premier niveau de la certification. Enfin, on connaît maintenant aussi la consommation des deux engins et elle est plutôt dans les normes pour des écrans de leur taille. Voilà, plus qu'à attendre l'année prochaine et les tests !