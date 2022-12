ASUS aussi prépare de l'OLED de taille raisonnable pour les joueurs !

Ça y est, on semble tenir le bon bout pour ce qui est de l'écran OLED pour les joueurs ! On dirait bien la technologie est partie pour une percée du marché de l'écran de jeu de taille raisonnable en 2023. Sur les pas de plusieurs annonces d'écrans ultrawide QD-OLED chez différents marchands et du 27GR95QE-B aussi chez LG, voici qu'ASUS cherche à attirer notre attention en ayant confirmé via Twitter son intention de lancer un ROG Swift OLED PG27AQDM l'année prochaine - également présenté comme l'« endgame 1440p » ! Promis juré, après celui-ci, il n’y'en aura plus d'autres (ou pas) !

Hélas, ASUS s'est contenté de partager une vidéo et n'a donné aucun détail technique. On sait seulement qu'il possédera une dalle OLED de 27", que la définition sera WQHD et que le taux de rafraichissement sera de 240 Hz. Le p'tit film nous présente aussi un écran aux bords très fin et sans bordures noires (dont l'existence n'a de toute façon jamais vraiment été acceptée par le marketing), et arborant la ligne esthétique ROG habituelle et qui nous est bien familière sur ce segment, notamment avec le p'tit logo ARGB à l'arrière et la projection du logo sur le bureau. Tout le reste, il faudra sans aucun doute le découvrir lors du CES 2023. En attendant, le peu que l'on sait du PG27AQDM le rapproche tout de même beaucoup de l'UltraGear 27GR95QE-B de LG. Il est donc fort probable qu'ASUS utilise la même dalle. (Source : ASUS, via Computerbase)