Trop petit pour vous l'OLED de 27 pouces dévoilés par LG en début de semaine ? Pas de panique, le constructeur a aussi plus gros à venir ! En effet, le coréen a aussi un machin beaucoup plus grand de 45 pouces en chemin. Certains d'entre vous l'avaient d'ailleurs peut-être déjà aperçu lors des salons de 2022, comme le CES, où LG l'avait effectivement déjà exposé. Le 45GR95QE-B (c'est son nom) est à présent prêt à se faire commercialiser, a priori à partir de mi-décembre via précommande, avec des livraisons planifiées pour le 28 du même mois, du moins aux USA. Son prix sera de « seulement » 1699,99 $ selon la page produit officielle.

Ça ne parait pas bien coûteux (mais un peu quand même, la concurrence sera potentiellement rude avec l'Odyssey Neo G9) vu la taille du truc, mais il y a des raisons apparentes à ça. Oui, l'écran sera OLED, avec tous les avantages (et inconvénients) que cela implique (comme un temps de réponse de 0,03 ms) et sera aussi fortement incurvé. Oui, l'écran proposera un taux de rafraichissement très sympathique de 240 Hz, accompagné du G-Sync Compatible et FreeSync Premium.

En revanche, il n'y a pas de certification HDR (en dépit d'un espace DCI-P3 à 98,5 % et d'une profondeur de 10-bit, avec ou sans FRC, on ne sait pas encore) et la définition ne sera que de 3440 x 1440 ! Un choix étrange. C'est le genre de définition que l'on trouve généralement avec de l'ultrawide de 34 pouces. Sur du 45 pouces, ça donne à peine 84 ppp, ce qui nous semble tout de même très léger et difficile à accepter... La connectique n'a rien de très exceptionnel non plus, mais vu qu'il n'y a ni HDR ni définition potables, le DisplayPort 2.1 n'aurait de toute façon pas été nécessaire.

En parallèle, nous avons aussi MSI, qui a teasé son Project 491C, lequel sera montré lors du CES 2023, donc en janvier prochain. De quoi s'agit-il ? A priori d'un écran de 49 pouces comme semblent nous le suggère le nom et l'image associés au teasing. Ce qui est certain, c'est qu'il utilisera une dalle QD-OLED pouvant monter à 240 Hz ! MSI parle aussi de « premier écran super ultrawide au monde », sans que l'on ne sache ce que le constructeur entend par-là. Il n'est pas improbable qu'il faille ici faire un lien avec cette annonce d'AMD concernant les premiers écrans 8K Ultrawide et il n'est pas improbable non plus que l'écran de MSI exploite en fait exactement la même dalle que le futur Odyssey Neo G9 8K Ultrawide de LG, lui aussi attendu début 2023. Si tel est le cas, il y a fort à parier qu'il est également DisplayPort 2.1 et accessoirement, qu'il coute un bras, ou deux, et fasse la fine bouche avec tout GPU n'étant pas une RTX 40 ou une RX 7000.