Le dernier écran de chez Philips ne se destine pas aux joueurs, mais aux pros, plus spécifiquement les créateurs - comme les coloristes, les photographes ou encore les graphistes - ayant de grandes exigences en ce qui concerne la justesse et la qualité de l'affichage des couleurs par leur écran de travail, mais aussi en matière de connectivité pour leurs divers appareils. Le 27B1U7903 de MMD cherche ici à cocher un grand nombre de cases et le fabricant semble en effet n'avoir rien laissé de côté, ou très peu.

Orientation pro oblige, le design reste très sage.

Tout d'abord, la dalle IPS est supportée dans sa tâche par un rétroéclairage Mini-LED, ayant pour avantage de fournir un meilleur contraste et des noirs plus profonds qu'un rétroéclairage traditionnel. De plus, alors que les écrans de cette taille se content généralement d'un peu plus de 500 zones, le 27B1U7903 en possède 2304, ce qui permettra effectivement un très bon contrôle de l'éclairage, avec tout ce que cela implique. Le support du HDR est naturellement au rendez-vous et c'est d'ailleurs le plus haut niveau de certification DisplayHDR de la VESA qui a été décernée à l'écran. Enfin, celui-ci supporte aussi une grande sélection d'espace de couleurs, le tout avec une vraie profondeur de 10-bit. Accessoirement, sachez qu'il est « Pantone Validated » - ceux qui sachent, sauront ce que cela signifie et implique.

Ces spécifications plutôt au top côté affichage sont heureusement complétées par une connectique également d'un très bon niveau. En effet, le 27B1U7903 propose évidemment DisplayPort et HDMI (certes, on pourrait chipoter sur le fait qu'il ne s'agit pas des dernières évolutions en date, HDMI 2.1a et DisplayPort 2.1), mais également Thunderbolt 4 et par extension USB4 ! À ceci vient s'ajouter aussi une poignée de prises USB-A et même du RJ45. Par ailleurs, l'écran supporte le mode PbP, permettant de brancher deux machines au même écran. On pourra toutefois regretter l'absence apparente d'un commutateur KVM, une fonctionnalité qui sait également se montrer utile dans certains scénarios, d'autant plus avec un moniteur pro.

Ce bel ensemble, avec sa fiche technique plutôt aguichante au premier coup d'œil pour le public concerné, a évidemment un coût : 1299 € ! Coûteux, forcement, mais il fallait s'y attendre pour un écran avec de telles caractéristiques et qualifié de « professionnel ».