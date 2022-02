On vous avait déjà présenté les caractéristiques de l'AW3423DW d'Alienware présenté lors du CES 2022, mais on vous en remettra tout de même ses spécifications rangées joliment dans un tableau ci-dessous à la fin, parce qu'on est sympa. Avec l'Odyssey G8QNB 34" de Samsung, l'écran de chez Dell sera le premier à utiliser la technologie de dalle QD-OLED conçue par Samsung - il y a donc fort à parier que la dalle utilisée par Dell vienne de chez Samsung et qu'elle sera identique en tout point à celle de l'Odyssey QD-OLED.

On ne reviendra pas en détail sur la technologie en question (pour se rafraichir la mémoire, c'est par ici), il suffira dans l'immédiat de se souvenir qu'elle semble assez prometteuse sur le papier, toujours avec les avantages et les inconvénients de l'OLED, bien entendu. Dans tous les cas, il y a de quoi être curieux et impatient de voir la chose en action, puisque les premiers exemplaires s'adresseront avant tout aux joueurs, alors que ceux-ci attendaient (pour certains) depuis longtemps déjà l'avènement d'écrans OLED qui leur sont réellement dédiés !

Aux dernières nouvelles, il se disait officieusement que le rendement de la production de dalle QD-OLED n'était pas encore bien folichon chez Samsung et que cela pourrait hypothétiquement impacter le bon déroulement de l'introduction de la technologie sur le marché, sa tarification et potentiellement son avenir. Avec ceci, les 6000 € annoncés par Sony pour son téléviseur QD-OLED avaient déjà de quoi faire craindre le pire quant aux variantes pour PC. Mais voilà qu'Alienware a (re)confirmé que son écran AW3423DW est toujours bel et bien au programme du printemps et que celui-ci sera tagué d'un MSRP de 1299 $ ! Donc plus ou moins 1500 € chez nous ? Pour le coup, on sera « agréablement » surpris du tarif relativement « doux » pour un produit qui sera quasi unique à sa sortie, à l'inverse du rein que cela coute le plus souvent, d'autant plus si celui-ci est G-Sync Ultimate et signé Alienware ! Il est certain qu'on s'attendait à bien plus... Cela collera toutefois assez avec la volonté de Samsung de tirer les prix vers le bas avec son QD-OLED, il n'est donc pas improbable à ce que le modèle du coréen soit un peu moins cher.

Bien entendu, cela n'en reste pas moins couteux et résolument premium. Les écrans gaming 34 pouces modernes se négocient aujourd'hui majoritairement entre 400 et 800 euros pour les modèles sans module G-Sync, mais ils dépassent toujours sans mal les 1000 balles lorsqu'ils en possèdent un. À titre indicatif, l'Alienware AW3420DW se vendait pour 1200 €, l'AW3821DW se vend toujours pour 1400 €. Rendez-vous au printemps, donc ? En espérant que ce ne sera pas qu'un paper launch... On ne sait pas encore si l'Odyssey G8QN de Samsung est aussi prévu pour arriver durant la même période. (Source)