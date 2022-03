Outre la Mini LED, 2022 pourrait aussi enfin se voir multiplier les écrans OLED à destination des joueurs sur PC et hors du segment TV. On pensera d'une part à Samsung et sa technologie QD-OLED, mais qui d'autre de mieux que LG, le grand spécialiste de la télévision OLED, pour également contribuer à cette percée avec une technologie qu'il connait très bien ?

Justement, le fabricant a bien prévu d'adapter l'une de ses solutions de son portfolio TV au marché du jeu sur PC. Pour ce faire, il a « simplement » piqué la dalle 48" de l'une de ses TV et lui donné un nouvel habillage, ainsi qu'un nouveau nom : UltraGear 48GQ900 ! Manque de pot pour nous, le fabricant a été très avare en détail sur ce « nouvel » exemplaire, qui exploitera fort probablement la même dalle que les nouveaux modèles de 48" des séries A2 et C2. Il est toutefois raisonnable de penser que la définition sera 4K UHD, le taux de rafraichissement au moins de 120 Hz, le tout branché par HDMI 2.1. On ne connait pas son prix et il n'arrivera que durant la seconde moitié de l'année. S'il vous faut plus petit et que vous n'avez que faire d'utiliser une TV pour jouer, n'oubliez pas que LG a aussi ajouté l'OLED de 42" (mais pas que) très anticipé à son catalogue TV, dont l'OLED42C27LA, disponible dès ce mois-ci pour 1649 €. Nous sommes bien curieux de voir quelle sera la tarification pratiquée pour cette variante "PC" du 48"...

Également attendu durant la seconde moitié de l'année, le 32GQ950 ! Petit frère du 48GQ900, mais sans OLED, c'est un écran 4K UHD équipé d'une dalle 32" Nano IPS et d'un rétroéclairage standard, avec un taux de rafraichissement de 144 Hz pouvant être poussé à 160 Hz, adaptive sync universel et HDMI-VRR à l'appui. Son temps de réponse sera de 1 ms GTG et sa luminosité maximale de 1000 cd/m2, ce qui lui permettra d'afficher aussi fièrement une certification DisplayHDR 1000. Il possédera également une prise HDMI 2.1, ainsi que du DisplayPort 1.4 compatible Display Screen Compression, ce qui veut dire qu'il sera donc possible de faire du 4K UHD à 160 Hz via cette interface (avec un GPU supportant le DSC). La particularité du 32GQ950 ? Pour la première fois depuis des années, LG a ici ressorti sa technologie ATW-IPS, abréviation pour Advanced True White IPS. Un truc qui fut à l'époque utilisé pour des écrans pros onéreux. La présence du filtre ATW permet de réduire l'IPS Glow, une « faiblesse » généralement peu appréciée de la matrice IPS.

LG va aussi rafraichir son catalogue « Ergo ». Apparue en 2019, c'est une gamme équipée d'usine d'un bras ergonomique, pour une solution bureautique orientée productivité et bureautique qui se veut donc plus pratique à l'usage. Il y en aura deux, l'Ergo Dual 27QP88D et l'Ergo DualUp 28MQ780. Le premier consiste en un assemblage de deux écrans 27" sur un seul pied. Il fut déjà montré en octobre dernier. Le second est un écran de 27,6" au format presque carré de 16:18, soit deux l'équivalent de deux écrans 21,5" 16:9 se chevauchant. Ces deux modèles doivent arriver cet été, à des tarifs encore inconnus. Atypiques, mais pratiques et séduisants ?

Enfin, voici le LG40WP95X-W, qui n'a pas vraiment été annoncé officiellement, son existence a simplement été remarquée par hasard dans un comparateur de prix, mais dont toutes les caractéristiques ne sont pas encore connues. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un écran 40" et qu'il est au format UltraWide 21:9, avec une belle définition de 5120 x 2160 (une variante gaming ne serait vraiment pas de refus). Orienté pro, il pourra notamment se brancher en Thunderbolt 4. Dans l'état, c'est en fait un clone du 40WP95C-W et les différences sont pour l'instant impossibles à nommer, mais il doit bien y en avoir une ou deux. Ce sera un concurrent d'alternatives telles que l'UltraSharp U4021QW de Dell ou encore le P40w-20 de Lenovo, tous deux coutent environ 1700 euros. (Source)