Matrox Luma : au jeu des chips musicales, c'est option ARC

Matrox, un nom qui fait rêver les vieux de la vieille, ceux qui ont connu le PCI tout sauf express et l’AGP, nous revient.... Pour la deuxième fois. Alors que des GP107 des verts animaient les D1450 et D1480, la marque, qui change d’ASIC comme de chemise, introduit aujourd’hui la gamme LUMA. Comme tout ce que fait la marque depuis quelques années, on n’est pas là pour aligner les FPS, faire du rendu Blender ultra-précis en un temps record ou encore jouer à kikalaplugross’ sur HWBOT, mais encore et toujours du multi-affichage basé cette fois-ci sur les puces Intel ARC A310 et A380.

Trois références sont prévues

Matrox LUMA a310 a310F a380 Norme PCIe 4.0 x8 (mais x16 en form factor) GPU ARC 310 ARC 380 Sorties 4x mini DP 2.1 UHBR10

+ HDCP 2.3 4 x DP 2.1 UHBR10

+ HDCP 2.3 Définitions max 2 x 8K60 / 5K120 ou 4 x 5K60 HDR 12-bit Il est où le magneau ? 4 Go 6 Go Jus d'élec et dissipation 35 W, passif 50 W, actif 50 W, actif Fear Factor low profile simple slot simple slot

Il est évident que ces GPU seront difficiles à obtenir pour le simple geek car Matrox parle dans la datasheet des OEMs, intégrateurs, spécialistes de l’audio-visuel, des devs et puis c’est tout. Il reste malgré tout bon de voir que low profile et single slot ne sont pas encore chose du passé et de nombreux fabriquant aurait tout intérêt à y repenser. Les particuliers en recherche de système économes en énergie et/ou à faible encombrement se tournent vers du matériel pro souvent onéreux voir inadapté à leurs usages… Et qu’il serait temps d’arrêter de parler d’écologie ou de pénurie de métaux rares ou précieux quand on met un demi-kilo d’alu et de cuivre sur une carte de moins de 75 W !