Comme vous vous en souvenez certainement très bien, 2020 avait été marqué par l'annulation de la majorité des grands salons physiques et leur substitution par des mini-conférences/séminaires virtuelles par les différents intervenants qui avaient toujours absolument à cœur de le faire. En attendant, 2021 a déjà commencé par un CES 2021 virtuel et comme il y aurait toujours trop d'inconnus pour permettre aux organisateurs d'être assez confiants pour la programmation d'un événement IRL, vous pensez bien que la plupart des éditions 2021 des salons à venir devraient également rester virtuels cette année.

Prochain dans la liste, la Game Developpers Conference (GDC). Ses organisateurs ont justement confirmé que le salon sera à nouveau entièrement numérique. Mais il n'y aura cette fois-ci non pas un, mais trois événements GDC planifiés dans l'année. Le premier se tiendra du 4 au 5 mars, avec des sessions Masterclass pour les développeurs, animées par les grands de l'industrie du jeu vidéo. Ensuite, du 15 au 19 mars, un événement numérique gratuit qui fera vitrine à différents types de contenus, comme des conférences, des AMA (Ask Me Anything) ou encore des podcasts. Enfin, c'est du 19 au 23 juillet que se tiendra la messe virtuelle principale du GDC 2021, avec ses différents volets habituels orientés éducatifs et business (mais en ligne), dont un livestream via la chaîne Twitch du GDC.

Entre les deux premiers épisodes de la GDC, se tiendra aussi la réunion annuelle organisée par Nvidia, la GPU Technology Conference, ou GTC. Encore une fois purement virtuelle cette année, elle se déroulera du 12 au 16 avril, avec un keynote d'ouverture du PDG de Nvidia Jensen Huang le premier jour. On rappelle que la GTC avait l'année dernière vu le lancement de l'architecture Ampere, avec le gros GPU GA100 et l’accélérateur A100, mais on ne sait pas trop encore ce que Nvidia nous y réserverait cette année. Peut-être un mot sur Hopper ? Sinon, en tête d'affiche à côté des intervenants de chez Nvidia, se trouvent également Kim Libreri le CTO d'Epic Games, Amy Bunszel vice-présidente directrice d'Autodesk et Krish Prasad le vice-président sénior de VMware, et bien sûr une tête de chez ARM (quelle surprise), René Haas, son président !

Et le Computex dans tout ça, la messe qui intéresse d'ordinaire plus le grand public ? L’événement avait déjà été confirmé fin 2020 comme devant se tenir du 1er au 4 juin dans sa forme physique originelle, mais l'hypothèse circule qu'il faudra probablement pouvoir prouver de sa vaccination contre le COVID-19 pour y participer et il y a de fortes chances que les mesures sanitaires y seront particulièrement strictes. À ce jour, les organisateurs anticipent 1600 exposants, 5500 stands et 42 000 visiteurs. Aucune nouvelle n'ayant été partagée depuis décembre, on peut donc en déduire que rien n'a changé pour l'instant. Cela dit, rappelons que le salon de 2020 avait été annulé assez tardivement et n'avait pas fait l'objet d'une édition virtuelle contrairement aux autres. À voir. Dans tous les cas, on trouvera toujours des trucs à vous raconter !