On ne sait pas exactement ce qui aura pris aussi longtemps pour le lancement commercial du dernier gros engin d'AOC, certains se souviendront peut-être que l'écran en question, nommé AGON AG493UCX, avait été présenté il y a un peu plus d'un an ! Au fond, ce genre de lag entre annonce et disponibilité n'est pas tellement rare sur le marché de l'écran de PC, surtout quand il s'agit de références un peu particulières. Mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas déjà d'autres options semblables sous la main pour ceux qui voulaient déjà absolument goûter au plaisir particulier du format 32/9 : ASUS a son XG49VQ, ACER un EI491CR, MSI le MAG491C et surtout n'oublions pas le glorieux (mais pas parfait) flagship de Samsung, l'Odyssey G9 ou C49G95T - successeur du C49RG90 ! Allez, puisqu'on y est, pourquoi ne pas passer en revue toutes les caractéristiques de la solution AGON, pour faciliter la comparaison avec les autres ?

RAS côté design, c'est assez épuré et discret. Le pied est grand, mais c'est un peu normal...

AOC AGON AG493UCX

Dalle 49" VA (124 cm) WLED incurvée 1800R Format 32:9 Définition "DQHD" 5120 x 1440 Temps de réponse 1 ms MPRT 4ms GTG Fréquence et Synchronisation 120 Hz (natif) Plage 48-120 Hz AMD FreeSync Premium Pro Luminosité typique 550 cd/m² HDR Display HDR400 Contraste statique 3000:1 Trucs de Couleur 8-bit sRGB 121 % DCI-P3 90 % Adobe RGB 90 % Autre(s) Commutateur KVM (pour partager un seul clavier, souris, écran entre deux PC) Fonction PbP (pour diviser l'écran en deux pour gérer deux PC) Haut-parleur 5 W x 2 Alimentation externe Connectique 2 x DP 1.4 2 x HDMI 2.0 1 x USB-C (DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x audio out 3,5 mm Ergo' VESA 100 x 100 Rotation 15,5° - 15,5° Inclinaison 3,5° - 13,5° Hauteur +100 mm Dispo Courant décembre 2020 Prix 1089 € Page Marketing AGON AG493UCX

Les caractéristiques de l'écran ne sont pas révolutionnaires, en retrait sur certains points par rapport aux alternatives 49" existantes, en avance sur d'autres. La meilleure évolution est évidemment celle de la définition, quand les écrans 49 pouces susnommés sont encore en 3840 x 1080, à 5120 x 1440 comme le dernier flagship de Samsung, ce n'est plus du tout la même chose sur une telle diagonale ! L'écran d'AOC a aussi le mérite de proposer une connectique intéressante, bien qu'elle fasse l'impasse sur l'HDMI 2.1 ou le DisplayPort 2.0, l'AG493UCX possède aussi le nécessaire pour gérer deux PC simultanément et avec les mêmes périphériques d'entrée. On regrettera néanmoins la certification DisplayHDR tristounette et négligeable, et d'un taux de rafraîchissement un peu bas, alors que le 144 Hz est devenu la norme pour un écran de jeu et que le G9 de Samsung monte à 240 Hz ! M'enfin, les 120 HZ feront déjà bien l'affaire pour une expérience confortable, sans oublier que le FreeSync est bien là aussi, avec le LFC.

Idem, ras. Même pas de loupiottes !

Par tradition, la gamme AGON, ou AOC de manière générale, est plutôt agressive sur les tarifs, l'AG493UCX ne déroge pas à cette tradition, il est assez bien placé et encore plutôt seul sur son segment. Mais se heurtera néanmoins à l'ancien modèle phare de Samsung lancé en été 2019, le C49RG90, trouvable aujourd'hui presque au même prix et qui propose pratiquement les mêmes caractéristiques, mais aussi du DisplayHDR 1000. Voilà qui risque de compliquer la tâche... Sinon, si vous n'êtes pas fan du champ de vision élargi d'un écran 49 pouces et préféreriez avoir un meilleur compris entre hauteur et largeur, pourquoi ne pas se tourner vers du 24/10 avec un écran 38 pouces ? Il en existe déjà un bon paquet, y compris pour les joueurs, quelques exemples récents : MEG381CQR chez MSI, AW3821DW chez Alienware ou 38GN950 chez LG !