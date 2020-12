Probablement le titre le plus anticipé de l'année, la hype autour de Cyberpunk 2077 a aussi certainement été bien aidée par le fait que le jeu a été repoussé plusieurs fois, en plus d'une forte communication sur ses prouesses techniques, comme l'intégration du ray tracing à la sauce Nvidia, sans oublier un merchandising au point pour de nombreux produits dérivés aux couleurs jaune et noir emblématiques du titre. Qui se souvient encore de la RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, à l'époque où le jeu était encore fixé au 16 avril ?

Ce n'est donc pas tellement une surprise d'apprendre que le titre a déjà fixé un nouveau record de joueurs simultanés pour un jeu solo, en ayant attiré un peu plus d'un million de joueurs sur Steam le jour de sa sortie ! Plus exactement, ce sont 1 003 264 joueurs qui sont allés visiter Night City dans les heures suivant le lancement du jeu ! À titre de comparaison, le dernier record pour les jeux solos était celui de Fallout 4 de Bethesda avec 472 962 joueurs, CyberPunk 2077 a donc pratiquement fait deux fois mieux, et par conséquent bien mieux que le titre précédent du studio, Witcher 3 : Wild Hunt.

Avec un tel chiffre, Cyberpunk 2077 a même titillé la pointe de CS:GO, qui avait comptabilisé 1 008 334 de joueurs (donc non séduits par la hype Cyberpunk-ienne) le même jour. Bon, de tels chiffres sont moins extraordinaires pour des jeux multijoueurs, le record absolu de joueurs concurrents de CS:GO est de 1 308 963, ou encore 1 295 114 pour Dota, tandis que le record de tous les temps a été affiché par PUBG, avec 3 257 248 simultanément sur le champ de bataille le 13 janvier 2018.

Considérant que Cyberpunk 2077 est disponible sur pratiquement toutes les plateformes PC les plus courantes, y compris en streaming avec Stadia, le chiffre de joueurs concurrents simultanés est logiquement encore bien plus élevé que le seul p'tit million sous Steam, preuve qu'un jeu solo avec un marketing bien huilé peut faire la nique aux jeux multijoueurs. Ce n'est pas pour autant que le jeu a déjà satisfait tout le monde, 72 % des premières 24000+ évaluations sous Steam sont positives, mais celles-ci ne sont pas nécessairement encore très représentatives, considérant que le jeu est sorti hier et qu'il fera inévitablement encore l'objet de nombreux patchs correctifs au fil des prochains mois, sans oublier les évolutions des pilotes de cartes graphiques.

En attendant, le jeu est déjà réputé d'être bien gourmand, il fallait un peu s'y attendre, c'est le genre de jeu qui a aussi un peu la vocation de motiver les changements de matériel (pour les gens pressés, les autres y joueront dans quelques années), de quoi certainement ravir les différents fabricants (et les scalpers, hoho). Jon Peddie Research a estimé que Microsoft Flight Simulator 2020 allait pousser les joueurs à beaucoup dépenser pour s'équiper. On pourrait donc se demander quel sera aussi le niveau d'influence de Cyberpunk 2077 dans le renouvellement matériel chez les joueurs... Bon, encore faudrait-il que ledit nouveau matériel soit disponible et abordable, hein ?