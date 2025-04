Ryzen 8000HX : un simple renommage des Dragon Range de 2023

Entre les Ryzen 7000HX Dragon Range et les Ryzen 9000HX Fire Range, un vide s’était creusé. AMD vient de le combler avec les Ryzen 8000HX, aka les Dragon Range Resfresh. Ces puces, qu’on attendait initialement au CES 2025, ont finalement été dévoilées en catimini, après plusieurs fuites en provenance de partenaires comme MSI ou Asus. Pas plus tard qu’hier, Asus listait encore une version de son ROG Strix G16 2025 équipée du Ryzen 9 8940HX. AMD a fini par officialiser la gamme — discrètement — via une simple mise à jour de son site web.

Ryzen 8000HX = Ryzen 7000HX

L’ajout s’est donc fait sans communiqué. Sans doute parce que ces Ryzen 8000HX ne sont qu’un renommage (ou presque) des 7000HX lancés début 2023 (le 28 février).

Le tableau ci-dessous compare les quatre Ryzen 8000HX aux modèles 7000HX correspondants. Les spécifications parlent d’elles-mêmes : hormis le Ryzen 9 8940HX, qui grimpe à 100 MHz de plus que son prédécesseur, rien ne bouge. AMD utilise d’ailleurs le même nom de code pour les deux séries : Dragon Range.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost / Base Cache total iGPU cTDP Ryzen 9 8945HX 16 / 32 5,4 / 2,5 GHz 80 Mo Radeon 610M 55-75W Ryzen 9 7945HX 16 / 32 5,4 / 2,5 GHz 80 Mo Radeon 610M 55-75W+ Ryzen 9 8940HX 16 / 32 5,3 / 2,4 GHz 80 Mo Radeon 610M 55-75W Ryzen 9 7940HX 16 / 32 5,2 / 2,4 GHz 80 Mo Radeon 610M 55-75W+ Ryzen 7 8840HX 12 / 24 5,1 / 2,9 GHz 76 Mo Radeon 610M 45-75W Ryzen 7 7840HX 12 / 24 5,1 / 2,9 GHz 76 Mo Radeon 610M 45-75W Ryzen 7 8745HX 8 / 16 5,1 / 3,6 GHz 40 Mo Radeon 610M 45-75W Ryzen 7 7745HX 8 / 16 5,1 / 3,6 GHz 40 Mo Radeon 610M 45-75W

Ces processeurs conservent les cœurs CPU Zen 4 gravés en 5 nm (TSMC 5 nm FinFET, avec un IOD en 6 nm FinFET). L’iGPU intégré, un Radeon 610M à deux cœurs (architecture RDNA 2.0), rend ces puces surtout utiles avec un GPU dédié. Sinon, elles ne portent pas le label Ryzen AI ; l’architecture reste inchangée, et aucune NPU n’est présente dans l’IOD.

Au fond, le plus important est de ne pas confondre cette série Dragon Range Refresh avec celle des Ryzen 8000HS (et 8000U), alias Hawk Point. Déployée depuis fin 2023, cette gamme a aussi été déclinée en version Pro en avril 2024. Toujours basée sur Zen 4, elle bénéficie d’une gravure plus fine (TSMC 4 nm FinFET), d’un iGPU nettement plus costaud (jusqu’au Radeon 780M en RDNA 3.0), d’une NPU capable de délivrer 16 TOPS (39 TOPS pour l’ensemble en comptant le GPU).

Accessoirement, on verra si AMD dégaine un équivalent au Ryzen 9 7945HX3D dans cette « nouvelle » gamme.