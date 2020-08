Avec leurs caractéristiques et une conception pour le moins originale, les écrans gaming d’Alienware n’ont rien à envier à la concurrence, sauf peut-être parfois une tarification moins élitiste. À titre d’exemple pour situer un peu le passif récent de la marque, l’un de ses derniers nés est un modeste écran 25 pouces 1080p, mais l’on se souviendra aussi de l’AW3420DW de l’année dernière et surtout la monstruosité OLED de 55 pouces ! La branche de Dell devrait prochainement donner un peu de fraîcheur à sa gamme d’écrans avec des diagonales de 27 et 38 pouces. Toutefois, peu d’informations sont disponibles pour l’instant, hormis un nom et un brouillon de fiche technique pour chacun.

Image non contractuelle !

Le premier se nommerait AW2721D, il embarquerait une dalle de classe Fast-IPS ayant une définition de 2560 x 1440. Parfaitement d’époque, le temps de réponse serait de 1 ms et le taux de rafraîchissement de 240 Hz. On peut aussi mentionner un espace de couleur DCI-P3 @95 % et une conception borderless avec un pied ajustable. Du flou néanmoins autour de la nature de son adaptive sync, potentiellement G-Sync Ultimate, mais cette dernière certification exige pourtant du DisplayHDR 1000, alors que l’AW2721D serait attendu avec DisplayHDR 600.

En tout cas, la présence d’un module matériel G-Sync semblerait presque certaine, ça faisait longtemps ! En principe, la présence d’un module ne devrait pas empêcher une compatibilité de l’adaptive sync avec un GPU AMD — fin 2019, NVIDIA avait confirmé un nouveau firmware pour le support du HDMI-VRR et l’adaptive sync pour HDMI et DisplayPort avec ses modules G-Sync v1 et v2. Pas de supputation sur le prix, mais on voit assez mal un combo Alienware/module G-Sync ne pas infliger une bonne cartouche au compte bancaire. Rendez-vous en 2021 ?

Ensuite, il y aurait un AW3821DW au programme, 37,5 pouces de plaisir, toujours en Fast-IPS, cette fois-ci avec une définition sympathique de 3840 x 1600 ! Le temps de réponse serait toujours de 1 ms, mais le taux de rafraîchissement passerait à 144 Hz « seulement ». Un espace de couleur DCI-P3 @98 % serait également de la partie. On retrouve également la même contradiction autour de la présence d’une mention G-Sync Ultimate et celle d’une certification Display HDR600. À moins que NVIDIA compte relaxer les critères pour l’obtention de la certification G-Sync ultime ? Aucun prix pour l’instant (et même commentaire que ci-dessus), mais une conception au programme de ce 3e trimestre, donc potentiellement un lancement moins lointain que l’autre. En attendant, sur le papier cet AW3821DW parait déjà très semblable au 38GN950 de LG, disponible dans le commerce depuis peu. (Source)