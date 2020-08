L’adoption du HDMI 2.1 a commencé chez les téléviseurs, ça traîne aussi un peu, mais il n’y a pas le feu et c’est maintenant en marche. Forcément, en préparation des prochaines consoles et pour permettre aux joueurs de profiter au mieux des nouvelles capacités de leur(s) Xbox Series X et PS5, d’autant plus que les consoles bouderont certainement toujours le DisplayPort.

Justement, sur PC où ce dernier est largement favorisé, la bande passante (certes, un détail qui ne fait pas tout) est encore suffisante pour bien faire et il n’y a donc pas encore vraiment urgence, ce qui n’empêche qu’on attend aussi le DisplayPort 2.0 et sa bande passante de 77,8 Gb/s avec une certaine impatience. Dernièrement, certains se posaient la question de l’adoption du HDMI 2.1 sur nos écrans de PC, c’est chez ASUS que l’on trouve aujourd’hui un début de réponse à la question « quand ? » !

En effet, en cette saison estivale assez morte, sa branche ROG a jugé pertinent de communiquer sur l’arrivée d’une nouvelle série d’écrans gaming avec des modèles 27, 32 et 43 pouces, et tous seront certifiés HDMI 2.1 ! Aucune indication quant à la présence de DisplayPort 2.0, mais on aimerait tout de même que l’intégration se fasse en simultanée, sans quoi les constructeurs ne rechigneront sûrement pas à nous à nous servir des modèles gaming HDMI 2.1 + DP 1.4, pour quelques mois plus tard revoir la recette avec du DisplayPort 2.0, ce qui pourrait en frustrer plus d’un. On vous laisse tout de même deviner le scénario préféré des commerciaux. Bref, on verra bien.

Retenez donc surtout qu’ASUS affirme avoir obtenu la première certification HDMI 2.1 pour un écran gaming, plus exactement son futur écran 43 pouces (potentiellement un successeur de celui-ci) équipé d’une dalle 4K 120 Hz, le combo définition/taux de rafraîchissement de choix des prochaines consoles. D’ailleurs, ROG ne cache pas que ces écrans gaming (notez que la notion de « PC » commence à disparaître) surferont avec leur vague pendant la saison des fêtes 2020, en fin d’année. Bien entendu, c'est aussi en Q3/Q4 que nous aurons côté PC de nouveaux GPU dans les deux camps, en principe aussi avec HDMI 2.1. Les TV OLED n’ont qu’a bien se tenir ?