Bien qu’un GPU soit spécialisé pour exécuter efficacement des calculs de rendu 3D, son fonctionnement général possède des similitudes avec les CPU. En effet, les cœurs sont toujours alimentés par des instructions écrites dans un assembleur spécifique, qui se doit d’être documenté pour les développeurs concernés.

Or, à chaque nouvelle génération de cartes, cet assembleur évolue, c’est pourquoi la documentation se doit d’être renouvelée... Et, chez AMD, ces écrits sont libres — hourra ! Si cela peut sembler un bien maigre événement, il faut se rappeler que cet assembleur est étroitement lié aux licences et à la propriété intellectuelle de la firme : en publiant ouvertement l’ISA (Instruction Set Assembly, c’est à dire le jeu d’instruction), cela permet aux développeurs de travailler plus aisément sur les pilotes, à savoir amdgpu dans le cas présent, ainsi que le back-end dédié sur LLVM, mais aussi le nouveau système de shaders ACO, en test dans les systèmes de jeu pour Linux. Tout un programme ! Un bon point donc pour les rouges, qui semblent bien s’impliquer dans le développement de l’écosystème libre. Pourvu que cette politique dure ! (Source : Phoronix)

Navi 2, nous savons tes entrailles !