Fin mai, Sony avait présenté sa nouvelle marque Inzone et avec elle deux nouveautés notables, les premiers moniteurs gaming modernes de la marque : les Inzone M9 et M3 ! Sony commence cette aventure relativement modestement, puisqu'aucune des deux références n'affichera des caractéristiques particulièrement ultimes pour ce segment, néanmoins, elles n'en restent pas moins intéressantes et le constructeur leur a également donné un design assez différent pour se démarquer, en plus d'une tarification paraissant assez juste. Les deux écrans sont en 27 pouces et ils sont physiquement identiques (à quelques détails près, comme le positionnement de la connectique et la présence d'une bande RGB sur le M9), mais ils n'offrent pas du tout les mêmes capacités.

Le M9 se distinguera avec une dalle IPS 4K UHD, un taux de rafraichissement de 144 Hz et surtout une capacité relativement acceptable en HDR grâce à son FALD sur 96 zones, et une certif' DisplayHDR 600. Certes, cela semble peu par rapport par rapport aux alternatives plus haut gamme dépassant les 384 zones, mais c'est aussi bien plus que les 32 zones maximums que peut offrir un rétroéclairage Edge LED. C'est donc un entre-deux plutôt convenable, d'autant plus pour une telle diagonale. Inversement, le M3 est bien plus banal, Full HD et 240 Hz, Edge LED et un le nécessaire uniquement pour du HDR négligeable. Comme le M9, le M3 possédera toutefois aussi un commutateur KVM et deux prises HDMI 2.1, pour lesquelles Sony précise d'ailleurs bien leur compatibilité avec le VRR et l'ALLM, chose rare ailleurs et donc appréciable. En plus du VRR, la certification G-Sync Compatible est aussi de la partie. Sony ne mentionne pas le FreeSync spécifiquement, mais logiquement, celui-ci devrait aussi être supporté.

Connectique du M3.

Connectique du M9.

Bien qu'il s'agisse de moniteur de PC en apparence, les deux écrans ont clairement été conçus et construits pour s'accorder parfaitement avec une PS5 et ses besoins, et justement, Sony présente ses écrans comme étant « parfaits » pour cette dernière ! En effet, leur design seul ne laisse pas de place au doute. Le PS5 sera par exemple en mesure de détecter un M9 et d'en ajuster les paramètres HDR automatiquement, ou encore de faire passer l'écran en mode cinéma ou gaming en fonction de l'activité de l'utilisateur. Il est bel et bien fini le temps où les téléviseurs avaient l'exclusivité des consoles. Tant mieux. Bon, ne reste plus qu'à pouvoir acheter la console... Le M9 est déjà disponible et le M3 devrait l'être prochainement. Le M9 a d'ailleurs déjà été testé à plusieurs reprises et semble avoir été plutôt bien accueilli dans l'ensemble. Vivement des Inzone de plus grandes tailles pour aller chercher la p'tite bête à LG ?