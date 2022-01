L'Odyssey Neo G8 sera le 1er écran 4K UHD @240 Hz, et de plus avec Mini-LED !

Samsung n'a pas attendu le début du CES 2022 pour teaser de la nouveauté, le fabricant a levé le voile sur l'existence d'un Odyssey Neo G8, lequel viendra donc compléter la gamme derrière le récent Odyssey Neo G9 et ce sans pour autant directement remplacer l'une des références Odyssey existantes, puisqu'il s'agit du premier G8 du catalogue. En pratique, ce futur Neo G8 ressemble bel et bien à une (grosse) évolution de l'Odyssey G7. Hormis pour sa diagonale, celle-ci reprendra toutes les nouvelles caractéristiques du flagship Odyssey et les apportera au segment des écrans 32 pouces — souvent considéré comme le « juste milieu » en matière de taille.

Mais le Neo G8 ne se contentera pas d'être incurvé 1000R (ce qui ne manquera pas d'en refroidir certains), d'être équipé de Quantum Mini-LEDs pour un local dimming sur un nombre encore inconnu de zones, d'avoir un taux de rafraichissement de 240 Hz avec adaptive sync sans aucun doute universel, d'être certifié Quantum HDR2000 par la VDE (à croire que Samsung a laissé tomber la certif' DisplayHDR de VESA) et d'avoir deux prises HDMI 2.1 (avec VRR et 48 Gb/s ?), l'écran proposera également une définition 3840 x 2160, soit par ailleurs plus de pixels qu'un Neo G9 ! De ce fait, ce sera aussi la première référence à proposer du 4K UHD à 240 Hz, ce sont les GPU qui vont en pâtir, il vaudra donc mieux être bien équipé pour espérer exploiter tout le potentiel de ce Neo G8 ! Plutôt un défi pour la prochaine génération de GPU ?

Bon nombre d'autres caractéristiques n'ont pas encore été confirmées, notamment ceux liés à la dalle et à ses dispositions en matière de couleur. Cela dit, considérant l'historique de la famille Odyssey, on y voit mal autre chose que du SVA de chez Samsung. De ce fait, on anticipera des caractéristiques proches ou identiques à celles du G9. Par ailleurs, le rétroéclairage profitera sans aucun doute d'un nombre de zones supérieur à 1000, pour un local dimming performant et capable de fournir un bon contraste, des noirs profonds et une excellente luminosité. Samsung n'a pas encore mentionné le prix potentiel de l'engin, on imagine qu'il ne sera pas donné, mais il vaut certainement mieux ne rien espérer en dessous des 1500 €. Le lancement devrait avoir lieu durant la première moitié de 2022.

Au milieu de toutes ces belles promesses, il faut aussi espérer que Samsung aura (encore) revu son contrôle qualité entre-temps, histoire de ne pas reproduire les soucis de fabrication et/ou d'optimisation logicielle, comme il y en avait eut pour certains des modèles de la gamme, y compris le dernier-né Odyssey Neo G9. Souvent, la faute fut liée à une gestion hasardeuse du HDR, sans oublier la réalité d'une qualité d'affichage très variable selon l'exemplaire. À ce prix-là, il ne devrait pas y avoir d'excuse, et pourtant les erreurs du passé ont tout de même un peu la fâcheuse tendance à se répéter... Bon allez Samsung, surprend-nous ! (Source)