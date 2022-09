On avait pu les voir venir de loin, les premiers écrans gaming d'ASRock sont désormais officiels et il nous est donc possible de compléter notre news précédente. En dépit de la saturation du marché en question, le constructeur taiwanais devait sans doute beaucoup jalouser la diversification plus ou moins réussie de ses compatriotes concurrents - ASUS, MSI et GIGABYTE entre autres - et leur écosystème a priori florissant, et a donc visiblement estimé que le jeu pouvait malgré tout en valoir la chandelle. Il est néanmoins certain que de s'y faire une place ne sera pas chose aisée, d'autant plus que plutôt que de taper fort, ASRock a préféré opter pour un démarrage en douceur, avec ses Phantom Gaming PG27FF1A et PG34WQ15R2B, qui se destinent ainsi à l'entrée et au milieu de gamme.

Comme vous pourrez le découvrir ci-dessous avec le tableau désormais complété, les caractéristiques sont pour le moins modestes et se fondront dans la masse. En effet, beaucoup d'écrans partagent déjà pratiquement au chiffre et à la lettre près ces mêmes spécifications, qu'il s'agisse du 27" ou du 34", à une exception près : la présence d'une antenne WiFi 7 dBi à l'arrière du pied du modèle 34 pouces ! ASRock a songé que celle-ci pourrait être un atout utile aux joueurs équipés d'un adaptateur WiFi avec ses antennes d'origine, afin de pour booster leur connexion et donc améliorer leur expérience de jeu. Quand bien même WiFi et gaming ne sont généralement pas l'association à préférer, tirer un câble n'est pas toujours une option et on imagine qu'il y a donc certains cas de figure où cet accessoire inédit saurait se montrer plus ou moins utile.

Enfin voilà, c'est assurément l'argument de vente principal du PG34WQ15R2B. Pour le reste, ASRock est resté assez fidèle à ses habitudes et a aussi tarifé ses premiers moniteurs relativement raisonnablement, en phase avec l'offre concurrente, du moins aux USA. On ne sait pas encore quels sont les projets du constructeur pour notre partie du monde. Bon, c'est bien beau d'avoir un acteur de plus sur le segment, mais espérons qu'ASRock prendra tout de même un peu plus de risque à l'avenir !