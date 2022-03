Alors que, désormais, les consoles portables comme le Steam Deck embarquent des processeurs x86, Arm a d’autres rêves : venir remplacer Windows sur le créneau des bousins économes et toujours connectés. Dans ce but, une adaptation de l’OS a été effectuée, donnant naissance à WoA : Windows on Arm... mais qui n’a encore jamais réussi à totalement convaincre faute d’un porte-étendard aux performances compétentes pour un prix raisonnable.

Par contre, les bidouilleurs se trouvent ravis de ce portage, puisqu’il autorise de faire tourner (faméliquement) l’OS de la Rayomonde sur n’importe quel tablette ou téléphone Arm, moyennant ses sources et un budget temporel conséquent. Aujourd’hui, voilà que cette opération a justement été réalisée par un développeur du pseudonyme @PaluRookie, très fier d’avoir installé Windows 11 sur une Xiaomi Pad 5. Avec son Snapdragon 860 topant 2,96 GHz maximum, 6 Gio de RAM et un écran 1600x2560 px, la perspective d’un environnement de bural complet a de quoi séduire, du moins en théorie.

Car, en pratique, tout est loin d’être rose : l’iGPU n’est pas encore supporté, tout comme les Platform Extension Plug-ins servant à complémenter l’ACPI. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que les performances ne sont pas particulièrement bonnes : mesurées via GeekBench, la belle a scorée 465 points en monocoeur et 1992 en multicœur, à comparer avec les 780 et 2800 points lorsque la tablette tourne sous son Android originel. Par rapport à un Snapdragon 8cx embarqué dans une tablette Lenovo, le retard est toujours présent, car ce dernier y marque 676 et 2574 points ; autant dire que l’effort est louable, apprenant, mais encore bien inutile pour l’utilisateur final. À voir si la perspective d’une machine Windows/Arm arrive jusqu’au service de R&D ! (Source : ITHome via GizmoChina)