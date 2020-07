En voilà un que l’on n’attendait pas forcément sur le segment des moniteurs de joueurs : Xiaomi. Certes, le constructeur chinois a en effet une réputation de faire dans le n’importe quoi tant que cela touche de près ou de loin à l’électronique (allant des ampoules connectées aux trottinettes électriques en passant par les aspirateurs), sans pour autant faire dans l’outrageusement gamerz ou le trop cliquant.

Hé bien, ce Mi Curved Gaming Monitor suit cette tendance, avec un design très générique, des bords fins et un rayon de courbure de 1 500R. Le reste n’est pas forcément innovant, mais répond aux princpales attentes du segment : format 21:9 (avis aux amateurs d’ultrawide), dalle VA, temps de réaction de 4 ms et définition de 3440x1440 pour une diagonale de 34". Néanmoins, l’appellation gamer se justifie par la compatibilité FreeSync Premium (incluant donc le LFC pour rester actif même sur la plage des basses fréquences) et la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, qui saura faire le bonheur des initiés. Enfin, les aficionados des belles images ne seront pas en reste avec une couverture à 121 % de l’espace sRGB, une luminosité maximale de 300 cd/m² et un contraste statique annoncé à 3 000:1. Côté connectique, rien de bien mirobolant : 1 DP 1.4, 2 HDMI 2.0 et un port audio : circulez, il n’y a ni RGB ni hub !

Là où la chose devient bigrement intéressante, c’est que ce bouzin sera disponible en France dans les boutiques physiques Xiaomi (Mi Store) et — apparemment — sur CDiscount, pour un prix de lancement de 399,99 €, qui passera par la suite à 499,99 € en régime stationnaire. Un tarif très agressif pour commencer, reste à voir si la qualité suit !