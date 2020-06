Valait mieux tard que jamais, non pas qu’on soit tous particulièrement pressés, Acer entre dans la danse de l’écran qui fuse et perce pour la troisième fois la barre symbolique (comme toutes les barres…) des 300 Hz !

C’est ASUS qui avait fait son trou en premier et signé le livre des records avec le ROG Swift 360 Hz, suivis par Alienware et son AW2521H. Une action symbolique dans les deux cas, bien entendu, aucun des écrans susnommés n’étant encore trouvable dans le commerce. Tous ont une diagonale 24,5 » avec une définition timide 1080p (il n’en faudrait surtout pas plus pour laisser un intérêt aux 360 Hz) et le bon vieux module G-Sync propriétaire de Nvidia, ASUS utiliserait une dalle TN de chez AU Optronics, tandis qu’Alienware a confirmé l’usage d’une dalle IPS, et aucun n’a encore murmuré les chiffres d’un prix.

Vous comprendrez donc que c’est le même son de cloche chez Acer et son nouveau Predator X25, une dalle 24,5 » 1080p infusée au G-Sync (et VRR) et qui pousse le taux de rafraîchissement « jusqu’à » 360 Hz, sans aucun doute avec l’aide d’un overclocking — un détail à confirmer, comme pour les deux autres. IPS ou TN, on ne le sait pas encore non plus, mais on serait prêt à parier sur de l’IPS. Esthétiquement parlant, c’est la même carcasse Predator qu’Acer utilise depuis un moment, elle a l’avantage d’être plus discrète que celle d’un ROG et propose une assez bonne ergonomie, en plus du RGB obligatoire sur un tel produit à l’arrière de l’écran.

Pas un mot sur la manière dont l’écran laissera se faire brancher. Parmi les bonus maison connus du futur engin, la fonction AdaptiveLight pour ajuster le rétroéclairage selon l’éclairage ambiant, LightSense pour en faire de même avec la luminosité et la température de couleur, et ProxiSense pour rappeler l’heure de la pause pipi. C’est tout pour aujourd’hui. Comme pour les autres, disponibilité et prix sont deux détails cruciaux qu’il reste encore à découvrir. Qui n’en voudrait ? (Source)