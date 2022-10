De nombreux écrans pour le jeu "compétitif" sont bien souvent en FHD, dès lors qu'on atteint des taux de rafraichissements de 300 Hz et plus. Par la force des choses, c'est également du 24 voire 25 pouces. Si vous voulez plus grand, et avec plus de pixels, l'offre se réduit drôlement. ASUS va dans ce sens, et annonce son ROG Swift PG27AQN.

Ce moniteur possède une dalle de 27 pouces, affichant 2560 x 1440 pixels, d'origine Ultra Fast IPS, et donc capable d'aller à 360 Hz. Sa luminosité est de 400 cd/m², avec un pic à 600 cd/m², ce qui le rend HDR600 et même HDR10, son contraste typique IPS avec 1000:1, un temps de réponse de 1 ms de gris à gris, mais c'est son équipement qui en font un écran gaming pour ceux qui jouent à des jeux rapides, pas du genre contemplatif monde ouvert !

Il y a un module G-Sync d'une part ce qui signifie VRR avec taux bas de 30 Hz avec LFC si besoin, et d'autre part il supporte NVIDIA Reflex Latency Analyzer qui sert à mesurer la latence comme son nom l'indique. Il y a des features ASUS, comme Game Plus, ce dernier affiche les infos importantes comme le font Frameview ou Rivatuner Statistics. Citons encore le Dual Mode Esports qui permet via un switch de passer de votre 27" QHD à un 25" FHD, l'affichage étant réduit avec bandes noires. Il y a un DP 1.4, et même s'il y a 3 HDMI 2.0, il faut du DP pour profiter du G-Sync, obligatoire comme le stipule la genèse du VRR qui passait par le eDP des portables pour faire baisser la conso des écrans.

Bref, tout ça est bien intéressant à plus d'un titre, mais il manque le truc qui fera basculer vers l'achat, ou pas, malgré des specs alléchantes, surtout pour ceux qui sont allergiques au FHD : le prix.