Ce futur modèle rejoint le club encore fermé des écrans PC avec HDMI 2.1 annoncés récemment. Maintenant que la norme va enfin faire ses débuts sur PC avec les GeForce RTX 3000, les prochaines Radeon RX 6000 et les consoles next-gen, les annonces devraient logiquement se multiplier, alors que les TV y sont déjà depuis un moment. On se souvient aussi qu’ASUS s’était dépêché pour s’emparer du titre de premier PC Gaming HDMI 2.1 au monde début aout — le marketing d’abord, les vrais produits (bien) plus tard, n’est-ce pas ? Dommage que le DisplayPort 2.0 n’ait pas encore commencé à montrer le bout de sa prise derrière les écrans, une absence à méditer avant de se lancer dans un achat conséquent.

Alors, référencé en Chine chez Taobao, quelles caractéristiques peut-on découvrir pour le premier écran PC gaming avec HDMI 2.1 d'Acer ?

ACER XV282K Dalle IPS 28 pouces, plat Dalle LCD Innolux série M280DCA (type AAS) Rétroéclairage avec VRB Définition 3840 x 2160 Taux de rafraîchissement 144 Hz (natif) AMD FreeSync (Premium Pro ?) Temps de réponse 1 ms MPTR Luminosité 550 cd/m2 (typique ?) Contraste 1000:1 Trucs de couleur Profondeur 10-bit 1,07 milliard DCI-P3 98 % Delta E≤2 HDR DisplayHDR 600 Connectique Vidéo 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 Support DSC 2.0 Audio 1 x 3,5 mm audio in / out USB 4 x USB 3.0 Ergo' VESA 100 x 100 mm Hauteur : +100 mm Tilt : -5° / + 25° Rotation : 90° Autre ? Haut-parleurs 2 x 2 W Garantie 3 ans Dispo Janvier 2021 (en Asie) Tarif de précommande 8499 Yuans

Bien entendu, quelques détails sont encore à confirmer, par exemple l’origine et la nature exacte de la dalle, la présence ou non d’une certification G-Sync Compatible (le couple avec FreeSync tend désormais à devenir la norme), la plage FreeSync, etc. La disponibilité et le tarif pour le reste du monde restent également encore à découvrir, en notant que le prix affiché correspond tout de même déjà à 1050 €, ce qui placerait ce « petit » écran — mélangeant certes des caractéristiques assez sympathiques sur le papier — bien haut dans la grille ! Pas de panique, il y en aura surement d’autres.

En tout cas, l’écran fera clairement bon usage des spécifications du HDMI 2.1, indispensable pour utiliser le combo 4K UHD + 144 Hz sans compression, contrairement au DisplayPort 1.4 qui devra recourir au DSC, ou au HDMI 2.0 qui aurait été limité à 60 Hz. Encore une fois, il est tout de même un peu dommage que le DisplayPort 2.0 ne fasse pas partie de cette première vague, histoire d’avoir d’emblée des écrans avec une connectique futur-proof. (Source)

