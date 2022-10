Intel a annoncé la suite et la fin de sa première génération de GPU Intel Arc Alchemist, dont on connaît désormais tout, y compris les prix (en dollars, certes) ! Si nécessaire, revoici leurs caractéristiques techniques, quant aux prix, ce sont les suivants : 289 $ pour l'Arc A750, 329 $ pour l'Arc A770 8 Go et 349 % pour la version 16 Go.

Et voilà que d'absolument nulle part, Acer vient nous annoncer en cette occasion ses premiers pas sur le marché du GPU avec une Arc A770 PredatorBiFrost ! Au fond, ce n'est peut-être pas tant une surprise pour un OEM ayant un long historique avec Intel, qui, ne l'oublions pas, veut sans aucun doute liquider ses GPU par tous les moyens possibles, même s'il faut pour cela les brader. À ce stade, seulement ASRock, Gunnir et MSI ont promis des créations personnalisées des GPU d'Intel. Mais intéressons-nous plutôt à la fameuse carte d'Acer.

Côté puce, il s'agira donc d'une Arc A770, mais le constructeur n'a pas encore précisé s'il s'agira de la version 8 ou 16 Go. En ce qui concerne le reste, on ne peut s’empêcher d'être surpris par son design assez frappant et inédit (mais qui a tout de même des petits relents des années 2000, on y verrait presque le refroidissement inversé d'une X1900XT). Clairement, Acer a pris quelques risques et ne s'est pas contenté du service minimum. Normal nous direz-vous, première expérience avec du GPU oblige, il faut marquer les esprits ! Voyez plutôt :

La carlingue d'aspect métallique intègre ainsi deux ventilateurs, un de type blower plus ou moins au centre et un second plus grand de type axial sur le côté droit, soit deux ventilateurs tout de même bien différents. On peut supputer que le blower aura principalement pour tâche d'expulser l'air chaud hors du boîtier, ce qu'un blower sait en principe bien mieux faire qu'un autre type de ventilo, tandis que le moulin axial plus grand servira à apporter un maximum d'air frais. Des loupiottes RGB sont évidemment aussi dans la partie présentes dans chaque ventilateur, mais aussi dans le logo Predator sur la tranche. Enfin, l'alimentation se fera avec deux prises PCIe 8 pins, au lieu de 8 + 6 pins par rapport à une A770 Limited Edition d'Intel, ce qui sous-entend qu'elle pourrait offrir un potentiel d'overclocking supérieur, mais aussi une consommation plus importante.

À la vue du matériel, difficile de ne pas être curieux. Espérons qu'ils nous sera donné la possibilité de tester la carte et sa solution assez particulière. On ne sait pas encore si Acer compte commercialiser sa création sur le marché au détail, ou s'il s'agira d'une exclusivité pour ses propres machines gaming, ce qui serait tout de même un peu dommage. Hélas, hormis l'image, le constructeur n'a vraiment rien divulgué de plus pour l'instant... Il faut donc encore faire preuve de patience. Une autre question est aussi de savoir si Acer se limitera à Intel, ou s'il compte se diversifier à l'avenir. En attendant, on vous dit à très bientôt pour le test de l'Arc A770 originale !