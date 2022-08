L'information ne vous aura certainement pas échappé tant elle a été pour le moins prévalente dans nos colonnes, l'Arc A380 est en train de débouler en Chine et en exclusivité chez les intégrateurs, MSI et ASRock font partie des constructeurs à en avoir montré dernièrement - et n'oublions pas les Arc Pro fraichement arrivées. Bien que les premières cartes graphiques d'Intel peinent à convaincre (et c'est peu dire), elles ont au moins le mérite d'être une option supplémentaire pour les machines des assembleurs (mais dont ils se seraient peut-être bien passé, allez savoir) et Intel peut ainsi faire ses armes sans prendre trop de risque. En tout cas, à défaut de pouvoir mettre la main sur l'un des modèles customs montrés en Chine, sachez qu'il est désormais possible de s'offrir un PC de jeu équipé d'une Arc A380, avec le Nitro N50-640 de chez ACER !

C'est a priori la première machine qui en est équipée à se pointer en Europe et plus spécifiquement, en France ! Direction le Boulanger, où la nouvelle variante du PC préassemblé d'ACER a été très discrètement mise en vente pour 949,99 €. À ce prix-là, en sus de la carte graphique Intel, ses 8 cores Xe, ses 1024 unités de calculs et ses pilotes désastreux ses 8 Go de GDDR6, vous aurez aussi une configuration Intel à base de Core i5-12400F accompagné de 16 Go (2 x 8) de DDR4-2500, d'un SSD de 512 Go et d'une alimentation de 500 W. Le tout est emballé dans une boitier moyen tour à l'apparence vaguement futuriste affichant des dimensions de 386 x 392 x 175 mm et dont le poids total avec la configuration sera de 7,5 kg. Les I/O sont composés d'USB-C 3.2 Gen 2, d'USB-A 3.2 Gen 1 et 2.0, et le Wi-Fi 6 est naturellement aussi de la partie. Enfin, le boitier possède aussi une surface de recharge sans fil pour smartphone et Windows 11 sera préinstallé.

Bon, on se doute bien que ce type de machine n'intéressera pas grand monde ici, hormis ceux qui souhaiteraient tripoter de la première génération de carte graphique Intel pour la science (ou pour se faire du mal, chacun fait ce qu'il veut, hein). À titre indicatif, la version équipée d'une RTX 3060 se négocie à 1499,99 € avec la même configuration, ou encore 999,99 € avec 8 Go de DDR4 et un disque dur de 500 Go. Voilà qui fait très cher l'upgrade de 8 Go et d'un SSD de 512 Go ! Et pour le coup, le modèle avec l'Arc A380 nous semble aussi bien couteux. À voir si le prix sera peut-être meilleur ailleurs, mais dans l'immédiat on en viendrait presque à penser qu'ACER préfèrerait ne pas en vendre... (Source)