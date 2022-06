Les câbles HDMI 2.1 vont pouvoir pomper plus et donc s'allonger

Annoncée en décembre dernier, la spécification HDMI 2.1a a déjà fait l'objet d'une révision pour y ajouter d'une autre nouvelle fonctionnalité nommée HDMI Cable Power ! Qu'est-ce donc ? C'est simple, grâce à cette addition, les câbles HDMI vont pouvoir pomper du jus directement depuis la source plutôt que de nécessiter un câble d'alimentation séparé, comme cela se voit parfois aujourd'hui pour des câbles HDMI actifs très longs avec des prises USB (voire un adaptateur secteur) pour l'alimentation du petit processeur embarqué pour amplifier le signal. En effet, la distance est un problème pour le câble HDMI, particulièrement s'il est HDMI 2.1 (un problème qui n'épargne pas vraiment non plus le DisplayPort).

Avec le HDMI 2.0, un câble passif peut généralement aller jusqu'à 9 mètres dans le meilleur des cas, mais la distance est réduite à 3 mètres avec du HDMI 2.1 et un signal à 48 Gb/s, tandis que le HDMI Forum s'attendait à pouvoir éventuellement atteindre les 5 mètres maximum en passif. Bref, l'objectif du HDMI Cable Power est de simplifier les choses en permettant des câbles plus longs et sans avoir besoin d'une alimentation externe, et donc d'un connecteur supplémentaire qui ne faisait qu'ajouter du bordel. Ainsi, alors qu'un câble HDMI typique peut fournir jusqu'à 50 mA, un câble HDMI avec la nouvelle fonctionnalité pourra en pomper jusqu'à 300 mA en 5V directement !

Un exemple de câble HDMI actif actuel.

En revanche, vous pensez bien que ce ne sera pas aussi simple pour en profiter... D'une part, le câble et l'appareil source devront naturellement être compatible avec la fonction HDMI Cable Power, mais sachez que les nouveaux câbles arriveront sur le marché avec un connecteur d'alimentation séparé (généralement de l'USB Micro-B ou Type-C) pour permettre leur usage avec un appareil non compatible. Ensuite, il ne faut pas oublier que si le connecteur est inchangé, ce câble HDMI boosté sera unidirectionnel et chaque bout devra donc être branché au bon endroit, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les câbles HDMI actifs existants.

Il reste maintenant à voir combien la nouvelle solution va couter et si la nouvelle fonctionnalité peut contribuer à une baisse des prix. Les câbles HDMI actifs sont significativement plus chers que les câbles passifs à cause du hardware supplémentaire. Bon, rien de tout ça concerne réellement l'utilisateur « standard » dans sa chaumière cherchant à simplement brancher sa TV à sa console ou la box, mais plutôt l'utilisateur plus avancé ou encore les pros pouvant être amenés à tirer du HDMI en longueur. Autrement dit, un public avec des besoins un peu plus spécifiques. (Source)