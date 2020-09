Depuis que le caméléon s'est lancé dans les modèles maison baptisés Founders Edition, jamais un ventirad n'avait fait parler autant que celui de la RTX 3080 FE, et surtout celui de la RTX 3090. La ventilation contraire et aux extrémités du radiateur pose des questions, mais on imagine aisément que Nvidia s'est cassé les neurones pour concevoir quelque chose d'efficace. On espère qu'il le sera, mais également silencieux, c'était le grief que nous avions adressé aux cartes Turing FE, étant à 40% de ventilation au repos et donc plus audibles que les anciennes générations.

Idéalement, l'équilibre entre conception, et donc efficacité, nuisances sonores le plus bas possible et températures sous contrôle, reste délicat à atteindre. Vous comprenez que la température, tant que l'enveloppe thermique n'est pas dépassée et contenue par les mécanismes de protection, est gage de performances plus élevées du fait d'une fréquence plus élevée, GPU Boost inside. Mais si on accepte plus volontiers le bruit en charge, au repos c'est plus compliqué, surtout dans le cadre d'une config silencieuse. Tout ce laïus pour dire que l'attente est importante de ce point de vue, et que de cette réussite dépendra le succès des FE, ou des customisées !

Un testeur a malencontreusement balancé une vidéo du ventirad de la RTX 3080 FE en charge, via une caméra infrarouge. Il n'est pointé qu'un seul endroit du radiateur, entre les deux moulins et sur le recto. Nous voyons que ça reste sous contrôle, de 37 à 65°C en gros, mais une multiplication des points de mesure n'aurait pas été de refus. Par contre le point le moins ventilé reste un choix cohérent, qu'il faut mettre en parallèle des outils de lecture des données/monitoring comme GPU-Z par exemple. Évidemment le malheureux testeur a vite retiré sa vidéo, mais la toile a la mémoire persistante, aussi vous pouvez la retrouver ci-dessous via un miroir YouTube.